Pillada: Roi Méndez publica una foto con Photoshop que aumentaba el público de su concierto

Roi Méndez se lo pasó muy bien tocando en Torrejón de Ardoz (Madrid) y el cantante quiso compartir su alegría en las redes sociales. Sin embargo, la imagen que utilizó estaba sospechosamente retocada con Photosop... Y poco o nada tardaron los usuarios de las redes en darse cuenta del engaño.

Si nos fijamos bien en la imagen, podemos ver al mismo grupo de personas repetido varias veces. ¿Cómo puede ser que el mismo hombre con los mismos brazos en alto esté ubicado en cinco lugares diferentes?. Se trata de la técnica de Photoshop 'clonar', que permite calcar lo que deseemos. Así, con este pequeño 'retoquito', parecía mucha más gente de la que en realidad había en el concierto.

Todo este lío del Photoshop ha provocado que el cantante reciba numerosas críticas. "Es tan innecesario como ridículo", decía @sergio_merka en Twitter.

El artista tardó muy poco en borrar la foto de su perfil de Instagram, para unas horas después intentar 'quitarle hierro al asunto' publicando una imagen en la que el Photoshop es más evidente y rudimentario. Algo que desató más la ira de los fans. "Vaya tipo que insulta la inteligencia de sus fans en vez de pedirles perdón", decía Soyanabanana en Instagram.

También hay quienes piensan que el cantante ha sido víctima de un malentendido y que no sabía nada de este retoque. "Es una pena que gente solo te conozca por el amaño de La foto ... quizá tú no tienes la culpa pero yo despediría rápido al inteligente que se ha pensado que esto te hacía un favor .... y si la idea ha sido tuya háztelo mirar . Espero que tengas suerte y triunfes por tu música que ya es mérito lo que haces . Pero esas cosas no te ayudan . Espero no haber sido ofensivo . Un saludo", escribía Danipl en Instagram.