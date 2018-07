Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, criticados por su playback en la inauguración del Mundial de Brasil

Ya ha comenzado el esperadísimo Mundial de Brasil 2014 con una inauguración llena de color y música. Pero la actuación protagonizada por Pitbull, Jennifer Lopez y Cláudia Leitte ha dado mucho de qué hablar.

Y es que la redes sociales fueron testigo de cómo sus usuarios no dejaban de criticar y acusar a los artistas por el supuesto playback que hicieron sobre el escenario al interpretar la canción‘We Are One, una de las canciones de este Mundial.

JLo y Cláudia deslumbraron por sus ceñidos trajes de purpurina verde y azul respectivamente, mientras que el conjunto escogido por Pitbull, un polo de Brasil y unos justados pantalones blancos por encima del tobillo, también fue muy comentado.