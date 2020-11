Pitingo, sobre su polémica con Bildu: "Estoy indignado con este pacto con ETA"

Tras conocerse la intención de acuerdo del Gobierno con Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pacto que ahora niega Pedro Sánchez, las redes sociales se llenaron de diversas opiniones al respecto.

Dentro del banco de los críticos con este acuerdo se encontraba Pitingo, quien se mostró muy tajante a la hora de dar su opinión: "Que se presenten los Yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño. VERGONZOSO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PAÍS!!!!", escribía el artista junto al hashtag #NiOlvidoNiPerdón.

Unas polémicas declaraciones que causaron un gran revuelo y motivo por el cual el artista ha querido dar una explicación más extensa en un vídeo en Instagram.

Después de explicar que escribió este tuit de forma irónica, Pitingo afirma estar "muy decepcionado", explicando sus motivos: "Yo soy hijo de Guardia Civil y de madre gitana. Cuando he visto que se ha pactado con Bildu en el Gobierno se me ha puesto una cosa en el estómago con ansiedad. Es una cosa bárbara lo que se está viviendo", empieza explicando.

"Bildu pertenece a ETA, o ETA pertenece a Bildu. Yo no soy un especialista en política ni quiero serlo. Pero como hijo de Guardia Civil, que he vivido en un cuartel de la Guardia Civil de Barajas, aquí en Madrid, yo recuerdo cuando llegamos que teníamos que estar mirando debajo de los coches continuamente. Aviso de bomba cada 2x3, recuerdo como sonaba esa alarma a las 3 de la mañana y nos teníamos que ir todo el mundo a un descampado a Corrajelos, en Barajabas, hasta que quitaban esa caja sospechosa de debajo de un coche", relata recordando su infancia.

"Yo no podía decir que era hijo de Guardia Civil en ningún lado, porque teníamos miedo. No digo que no fuese feliz en esa época porque fui muy feliz, pero nos podía haber tocado como le tocó a muchos guardia civiles y a muchos policías, muchísimos civiles y muchísimos políticos, incluidos los del PSOE. Que esto manda huevos, pactar con Bildu sabiendo que han matado a algunos de sus compañeros", continúa.

El cantante explica que mucha gente le ha defendido tras su publicación en Twitter, pero mucha otra le ha atacado. "Esta izquierda nueva, no digo que todas las personas de izquierdas sean unos descerebrados. Esta izquierda radical empezaron a insultarme diciéndome 'gitano de mierda', 'un gitano hablando de política, lo último que me faltaba', 'ojalá que cojas el coronavirus, gitano de mierda', 'aprende a escribir', analfabeto'.... Esta gente que se supone que es liberal, y progresista son los más racistas y los más fascistas del mundo".

"¿Cómo un Presidente de Gobierno puede permitir eso? ¿Y como puede tener a Podemos ahí? Que son los que lo están incendiando todo y los que nos están enfrentando los unos contra los otros", continúa.

"Os voy a ser sinceros, yo en mi vida he votado dos veces. Y he votado a la derecha. Yo no soy homófobo, ni soy racista, al revés. Soy una persona a la que le gusta unir a la gente, que creo puentes, me encanta la interculturalidad, el aprender no de los otros porque he viajado muchísimo y mi mente se ha abierto", explica confesando que es la primera vez que habla de política pero que "está indignado con este pacto con ETA".