La polémica sesión de fotos de Kate Moss en 1993: "Nunca he consumido heroína"

Han pasado casi 30 años y la sesión de fotos que Kate Moss hizo en 1993 con la fotógrafa Corinne Day sigue dando que hablar.

La modelo de entonces 19 años se convirtió en la portada de junio de la edición británica de Vogue con una foto de medio plano que daba paso a un extenso reportaje de interior. En él se mostraba una elegante, frágil y delgadísima Moss cuya imagen dio pie a que se acuñase el término heroin chic, que de alguna manera celebraba la delgadez extrema y ponía a la modelo en el punto de mira.

"Creo que fui el chivo expiatorio de muchos problemas de la gente. Nunca fui anoréxica, nunca lo he sido. Nunca he consumido heroína. Estaba delgada porque no me daban de comer en las sesiones de fotos y porque siempre he sido delgada", ha dicho Kate Moss este domingo en una entrevista con la BBC denunciando este tipo de episodios a los que se enfrentó al principio de su carrera.

Igual que pasaba hambre, sufrió un incidente de abuso de poder de un fotógrafo cuando tenía solo 15 años.

"Tuve una experiencia horrible en un catálogo de sujetadores. Tenía solo unos 15 años y en la sesión de fotos me dijeron ‘quítate el sujetador’, y lo hice. Sentí que algo andaba mal, cogí mis cosas y me fui. Creo que eso agudizó mis instinto", ha contado la modelo.

No es la primera vez que Kate Moss niega haber consumido heroína. En 2019 habló de este rumor que siempre le ha perseguido en una entrevista con The Sun.

"Se ha dicho de todo sobre mí y siempre he tratado de ignorar las cosas más horribles. Me acuerdo de que llegaron a hacerse camisetas en las que se decía que era una yonqui. Y eso nunca fue cierto. De hecho, creo que una de las razones por las que me emborrachaba tanto era porque me negaba a probar la heroína. En su momento pensé: 'Que les den, ya que lo dicen igual debería hacerlo'", contó entonces.

Pillada consumiendo cocaína

Kate Moss niega consumir heroína y asume que ha tenido que enfrentarse a la adición a la cocaína por todos conocida. En 2005 el diario británico el Daily Mirror publicó unas imágenes suyas consumiendo droga, que le valieron el apodo de Cocaine Kate.

"Me hizo sentir mal y enfadada, porque todo el mundo que conocía tomaba drogas. Pensé que era realmente hipócrita que se centraran en mí para intentar quitarme a mi hija", ha dicho sobre estas imágenes que se hicieron cuando salía con el músico Pete Doherty y que dieron la vuelta al mundo.

Su publicación llevó a la modelo a ingresar en una clínica de desintoxicación.

Fue en 2005 cuando buscó ayuda por primera vez pero no le sirvió. Volvió a recaer en varias ocasiones y en 2018 tomó definitivamente las riendas de su vida como contó en la BBC. “Duermo más, bebo mucha agua, no demasiado café, y estoy tratando de reducir el consumo de cigarrillos”.