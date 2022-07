Kate Moss explica por qué testificó en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Te interesa Kate Moss aclara qué ocurrió en el incidente de la escalera en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Kate Moss ha vuelto a hablar de Johnny Depp. La modelo de 48 años ha dado una extensa entrevista a BBC Radio 4 y ha explicado, entre otras muchas cosas, por qué decidió testificar en el juicio del actor de Piratas del Caribe contra su exmujer, la también actriz Amber Heard.

El pasado 25 de mayo se sumó como testigo al juicio para aclarar qué ocurrió en el famoso incidente de la escalera y defender así al que fue su pareja entre 1994 y 1998.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta. Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo la modelo anulando la versión de Amber Heard.

¿Por qué quiso declarar Kate Moss?

Ahora lo que ha querido explicar es por qué quiso intervenir en el juicio.

"Sé la verdad sobre Johnny. Sé que nunca me empujó por las escaleras. Tenía que decir esa verdad", ha asegurado Kate Moss, a la que después del juicio se le ha visto mostrar su apoyo públicamente a Depp.

La versión de Amber Heard

La versión de Kate Moss contrasta con la de Amber Heard, que se refirió por primera vez al incidente de la escalera en el juicio de Johnny Depp contra el tabloide británico The Sun por llamarlo "golpeador de esposas". Depp perdió el caso y, en noviembre de 2020, el tribunal de Londres confirmó las afirmaciones del medio como "sustancialmente ciertas".

Depp intentó revocar la decisión pero fue anulada en marzo de 2021 y así ,en el reciente juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, la actriz volvió a sacar el incidente de la escalera. Heard aseguró que "golpeó" a Depp para defender a su hermana menor, Whitney Henriquez, y lo hizo con más fuerza cuando pensó en "Kate Moss y las escaleras".

Johnny Depp sigue la intervención de Kate Moss durante su juicio contra Amber Heard. // Gtresonline

"En el momento en que pasó recordé información que había escuchado (de que él) había empujado a una exnovia —creo que fue Kate Moss— por las escaleras", dijo Heard. "Ese recuerdo llegó 'en un abrir y cerrar de ojos" y reaccionó para defender a su hermana, dijo Heard.

La reacción de Amber Heard a Kate Moss

Kate Moss negó esta version en su declaración, lo que llevó a Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, a hacerle una pregunta a Amber Heard: "No esperabas que la señora Moss testificara que eso nunca sucedió, ¿verdad?"

"Incorrecto", dijo Heard, que insistió con su postura. "Sé cuántas personas saldrán de la nada para apoyar a Johnny. Está claro en esta sala del tribunal cuántas personas harán eso".

"Todos los que vivieron en la década de los 90 sabían ese rumor. Había escuchado ese rumor de varias personas. Por supuesto, eso es lo que pasó por mi cabeza cuando mi violento esposo no solo se echó por mí, sino que golpeó a mi hermana. Por supuesto que pensé en eso", añadió Heard asegurando que la verdad de Moss no tenía por qué afectar a la suya. "Eso no cambia lo que creía en ese momento, cuando estábamos en las escaleras y pensé que iba a matar a mi hermana empujándola por las escaleras".