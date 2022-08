Las polémicas declaraciones de Rosa López tras su salida de 'Operación Triunfo'

"si fuera más delgada y no llevase gafas..."

Rosa López, o Rosa de España, como muchos la conocen, saltó a la fama con su participación en la Academia de Operación Triunfo en el año 2001, de la que resultó ganadora. Pese a que fue su trampolín el mundo de la música y una gran oportunidad, Rosa no recuerda su paso por el programa con tanto cariño, y así lo hizo saber en Lo de Évole.

Y es que Rosa recibió muchos comentarios no solo sobre su apariencia física durante el concurso que se le han quedado grabados hasta el día de hoy y le ha generado grandes dudas. "Es verdad que a veces te puede pillar, cuando eres más jovencita con más inseguridades, dices cosas que no debes", explicaba la artista.

Gano OT "por pena"

También añadió que pensó ese podría ser el motivo por el que ganó el concurso: "Hay mucha gente que me lo ha dicho, ‘Oye, que yo no te voté por pena'", recordaba. Aunque ahora, con su madurez, ha podido ver que ese pensamiento era furo de sus inseguridades de jovencita.

"Me hubiera gustado sentir más empatía, todo el mundo quería llevarse tajá de mí, pero nadie empatizaba conmigo”, espetaba la cantante al recordar su pasado.

Dispuesta a perder peso por el programa

Y es que Rosa también pensaba que su físico sería un impedimento para su participación en OT, y así lo expresó: "A mí me preguntan a qué estaba dispuesta para entrar al programa. Dije que a perder peso porque pensé que era lo que yo quería y pensé que era lo que querían escuchar".

También añadió con tristeza que, "si fuera más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas y hablando mejor", tal vez hubiese sido diferente.

Problemas económicos

Rosa también quiso recalcar algunos aspectos del plano económico: Teníamos un gestor y él me dijo que había tenido un problema con Hacienda porque no había justificado 80 millones de pesetas. “Lo que pasa que un artista tiene que decir que todo va perfecto y que económicamente le va perfecto y no es así", concluía López, muy sincera.