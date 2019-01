El polémico vídeo de Drake besando a una menor: “No sé si debo sentirme culpable o no, pero me divertí”

El vídeo es de hace casi 10 años, de un concierto del rapero en Denver, Colorado, cuando promocionaba su primer disco Thank Me Later. En el vídeo vemos cómo sube a una joven al escenario, baila con ella, le besa en el cuello y la abraza por detrás, luego le pregunta la edad y ella le dice que tiene 17 años.

Pero en lugar de pedirle perdón, le pregunta que cómo puede “estar así”, “Mírate, estás crecida” y bromea “¡No puedo ir a la cárcel, aún!”. Pero lo que más ha indignado a las redes sociales, es lo que dijo e hizo antes de despedir a la menor del escenario.

“No sé si debo sentirme culpable o no, pero divertí", dice. "Me ha gustado sentir tu pecho contra el mío. Solo quiero darte las gracias”, concluye Drake, no si antes besarle la mano, la cara y finalmente la boca.

Ahora piden una disculpa al rapero e incluso acciones legales. ¿Cómo acabará todo esto?