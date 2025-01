El posado más natural y reivindicativo de Nelly Furtado

Muchos artistas y celebrities de todo el mundo han comenzado 2025 deseando un feliz año nuevo a sus fans a través de redes sociales, acompañando sus mejores deseos con alguna fotografía de las celebraciones navideñas que han vivido estos días.

Una dinámica habitual en estas personalidades que, sin embargo, Nelly Furtado ha querido cambiar en el presente curso, mostrándose con toda la naturalidad posible ante sus seguidores y con una reflexión en la que les anima a quererse tal y como son.

"Ten un cuerpo neutral 2025, pero lo más importante, ama con cada pulgada de tu corazón... Gracias por todos los recuerdos de este año", ha comenzado su mensaje Nelly Furtado.

La cantante de 46 años ha compartido sus reflexiones de 2024, dando una especial importancia a la "presión estética de su trabajo", al tiempo que ha experimentado "nuevos niveles de amor propio".

Además, la autora de Promiscuous, también ha explicado por qué ha tomado acciones legales contra quienes venden prodigios de salud y belleza empleando su imagen, además indicó que nunca se ha sometido a cirugía en la cara u otra parte de su cuerpo.

"Hasta ahora, no he tenido ninguna inyección de cara o labios o rellenos de ningún tipo, pero tengo un cariñoso facialista de la vieja escuela al que compro sueros y cremas y empecé eso cuando tenía 20 años. El día antes de las sesiones de fotos y las alfombras rojas, bebo mucha agua y duermo en mi espalda", ha argumentado la ganadora de un Grammy.

Además, ha aprovechado las publicaciones para mostrar su aspecto sin manquillaje. "En estas fotos no tengo maquillaje y no hay edición ni filtros, pero sí tengo bronceado artificial. Tengo venas varicosas y me recuerdan a mi madre, a mis tías y a la vida, así que creo que por eso no me he separado de ellas hasta ahora", escribió la auotra de Say It Right.

Para terminar su extenso mensaje, Nelly Furtado añadió un contundente final. "Mi mensaje de Año Nuevo para 2025 es que te expreses libremente, celebres tu individualidad y sepas que está bien estar bien con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente. Todos somos pequeños seres humanos adorables que simplemente rebotan por la tierra en busca de abrazos".