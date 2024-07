Las novedades musicales con Roger Freedom: Katy Perry, J. Balvin y Saiko, Nelly Furtado y más

Cómo se nota que estamos en pleno verano y apetece escuchar temas bien bailables y pegadizos. Roger Freedom ha hecho una selección en las Novedades musicales en la que la vuelta de Katy Perry protagoniza la pole position con el homenaje a las mujeres que supone Woman´s Wolrd, seguida de la combinación latino-dance que proponen J. Balvin y Saiko en Gaga o la incursión de Nelly Furtado en ritmos de última tendencia en Corazón.

Además, las estrellas Kylie Minogue, Bebe Rexha y Tove Lo unen fuerzas y voces en Lo My Oh My y Omar Montes y Rels B ponen el toque urbano con YOTULOCO.

Woman's World - Katy Perry

¡Por fin llegó! La vuelta al circuito musical de Katy Perry se consuma con el lanzamiento de Woman's World. Se trata de una oda pop que la de Santa Barbara ha creado para rendir homenaje a todas las mujeres del mundo, inspirando el videoclip en el famoso cartel de de Rosie, la remachadora, con el que las autoridades estadounidenses reivindicaban el papel de las mujeres en el tejido industrial durante la II Guerra Mundial.

Gaga - J. Balvin ft Saiko

Combinación latina a ritmo de dance con el colombiano J. Balvin y el granadino Saiko, que lanzan su primera colaboración para conquistar todas las discotecas durante el verano con Gaga.

Corazón - Nelly Furtado ft. Bomba Stereo

Nelly Furtado ha demostrado durante toda su carrera que no hay pauta musical que se le resista, así que no es de extrañar que ahora dome el afrobeat en su último single: Corazón.

Lo My Oh My - Kylie Minogue, Bebe Rexha & Tove Lo

Kylie Minogue, Bebe Rexha & Tove Lo forman una suerte de constelación de estrellas de las grandes voces de la electrónica y todas se han unido en Lo My Oh My, una canción que transmite buen rollo a raudales y con la que sus fans se marcarán unos buenos bailes.

YOTULOCO - Omar Montes ft. Rels B

Apenas unas semanas después del lanzamiento de su aclamado álbum Lágrimas de un maleante, Omar Montes mantiene el pulso de publicaciones con YOTULOCO, en la que colabora con el rapero Rels B para crear una de las colaboraciones del género urbano del año.

