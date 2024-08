El primer local de actuación de The Beatles se convierte en un Airbnb

The Beatles | Europa Press / Contacto / Keystone Press Agency

The Casbah Coffee Club

Como cualquier banda que se precie, los inicios de The Beatles fueron igual de complejos que los de otras formaciones de su tiempo. Apenas sin experiencia, pero con ánimo y ganas de dejar huella, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe, bajista original del grupo, y Pete Best, batería antes de que Ringo Starr cogiese el testigo, necesitaban un espacio en el que mostrar su música a principios de los años 60.

A pesar de que el grupo lleva unido a su historia el nombre del famoso The Cavern, donde dieron algunos de los primeros mejores conciertos de su carrera, lo cierto es que no se trata del primer local en el que comenzaron a cantar sus melodías.

Al contrario, la madre del batería Pete Best, Mona Best, fue la anfitriona que dejó a aquellos jóvenes artistas profundizar en sus inquietudes musicales en el sótano de su propiedad. Un lugar que, al poco tiempo, se convirtió en una auténtica sala gracias a una reforma y a su bautismo como The Casbah Coffee Club.

Su trayectoria como templo musical se extendió hasta 1962, momento en el que la banda cambia a su batería Pete Best por Ringo Starr y The Beatles dejan de tocar en The Casbah Coffee Club.

Desde entonces, el inmueble se ha mantenido como un espacio protegido hasta que su actual propietario, Roag Best, el hermano de Peter, ha decidido convertir el lugar en un alojamiento en el que la temática del grupo incluso pone nombre a las habitaciones.

El hotel cuenta con un gran conjunto de materiales relacionados con The Beatles tales como fotografías, carteles, guitarras… Toda una colección digna de museo con la que quedarse embelesado durante la estancia.

Sin embargo, no existe ninguna habitación con el nombre de Starr porque, como ha indicado Roag Best a la BBC, “no formaba parte de la banda en ese momento”.

Las habitaciones de este particular hotel están disponibles en la web de la plataforma turística AirBnB y el alojamiento está disponible alrededor de los 180 euros por noche, a los que hay que añadir una serie de tasas.