Primeras palabras de Almudena Cid tras su separación: "Creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no"

Ha pasado solo una semana desde que se conoció la ruptura de una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. La revista Hola anunciaba que Christian Gálvez y Almudena Cid emprendían caminos separados después de 15 años de relación y once de matrimonio.

Aunque no han trascendido los motivos que han llevado a la pareja ha tomar esta determinación, hace unos días el presentador agradecía con un aséptico mensaje en Instagram el apoyo recibido tras conocerse la noticia.

Almudena Cid participa en la obra Una historia de amor

Por su parte, Almudena Cid no se había pronunciado, hasta ahora. La exgimnasta olímpica charla con El Mundo de su reciclaje como actriz, una nueva faceta que le ha llevado a conseguir un papel en la obra de teatro Una historia de amor.

Almudena Cid se mete en la piel de Clara, un personaje con el que asegura sentirse identificada. "Tiene mucho que ver conmigo, con hacer tomar conciencia al otro y no dirigirle, pero sí aconsejarle", cuenta la joven, que explora en el texto las profundidades del amor.

"A veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente", cuenta la exdeportista sobre el argumento de la obra.

Para la campeona olímpica, Una historia de amor indaga sobre las segundas oportunidades. Asegura que a día de hoy tenemos un concepto de la segunda oportunidad 'urgente' y eso puede ser perjudicial para uno mismo.

"Tenemos un concepto de la segunda oportunidad urgente, es decir, la quiero ya. Y a veces llega 12 años después o a veces no llega. Es muy bonito que todos los personajes tengan una segunda oportunidad a lo largo de la obra", asegura antes de asegurar que cada miembro de una relación atraviesa su propio duelo.

"Ésta no llega en el momento adecuado, pero llega. No puedes pretender que cuando hay dolor o una ruptura, la persona reaccione como tú quieres, porque tiene su propia historia, su propio duelo. Por eso, pienso que ayuda a entender la importancia del paso del tiempo y cómo luego todo se recoloca de una forma distinta a la que te habías imaginado", añade.

Cuando Darío Prieto, periodista de El Mundo, pregunta directamente a Almudena Cid sobre su vida personal, el reciente divorcio y las cuestiones que se han mencionado estos últimos días respecto a su intimidad, contesta que "las cuestiones referentes a tu vida personal, son algo ajeno" y añade que "lo importante es tu día a día, donde pueden pasar mil cosas".