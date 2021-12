Christian Gálvez y Almudena Cid se separan tras 11 años de matrimonio

Se acaba el año 2021 y se acaba también el amor entre Almudena Cid y Christian Gálvez. La pareja pone fin a su matrimonio tras 11 años de relación, tal y como informa en exclusiva la revista Hola. La misma publicación informa que la decisión está tomada desde noviembre y que en ella no han tenido que ver terceras personas.

Su última foto juntos

El presentador y la exgimnasta cumplieron este verano 11 años de matrimonio, un compromiso lleno de amor mutuo y profundo respeto de la que han presumido en sus redes sociales. De hecho, la última imagen juntos que ambos publicaron en Instagram fue un bonito homenaje por este aniversario. Tanto Cid como Gálvez se dedicaban emotivos mensajes.

"Hace justo un año acabábamos de cumplir 40 los dos, y 10 años de casados. Estábamos en casa sin poder disfrutar de lo que más queríamos: nuestro trabajo. A día de hoy tenemos 41, llevamos 11 y estamos los dos haciendo aquello que no pudimos: trabajar, sentirnos útiles y ser felices. Y, lo más importante, en los buenos y malos momentos hemos estado juntos. Aprendiendo, sonriendo, creciendo. Te amo", le escribía Gálvez a su chica. "Gracias por adaptarte a estos horarios tan difíciles y por no querer que pasara este día sin tenernos cerca", respondía ella.

Se enamoraron en Pasapalabra

Lo suyo fue un auténtico flechazo y así lo contó la exgimnasta en una entrevista con Bertín Osborne en Mi Casa es la Tuya. Almudena acudía como invitada a Pasapalabra, el programa que presenta Gálvez, y su amor floreció entre rosco y rosco.

"Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Cuando cortamos me pidió que levantara la pierna y al siguiente día otra vez lo de la pierna", contó. "Baja ya la pierna, que me estás poniendo to loco", recuerda que le dijo Christian, admirado por sus movimientos.

La pareja se casó rodeada de amigos y familiares en agosto de 2010, en una boda civil celebrada en la finca Los Ángeles, en Torrelodones (Madrid).