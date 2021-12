Christian Gálvez se pronuncia tras conocerse su divorcio con Almudena Cid

La separación Christian Gálvez y Almudena Cid ha caído como un jarro de agua fría tanto para sus seguidores como para los espectadores de Pasapalabra, el programa donde se conocieron y enamoraron hace más de 15 años.

La pareja ha decido empezar caminos separados 11 años después de darse el 'sí, quiero', una noticia que se conoció la semana pasada y sobre la que ninguno de sus protagonistas se había pronunciado hasta ahora.

El presentador ha querido agradecer el apoyo recibido en estos complicados días. Junto a la fotografía de un paisaje en pleno atardecer, Gálvez aseguraba que la serenidad llegará a través de la paciencia y, de paso, deseaba felices fiestas a todos sus seguidores. "Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender. Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días y, en especial, a mis 9 rosas. Felices fiestas", escribió.

Por su parte, Almudena Cid no ha echo todavía ninguna declaración tras conocerse su ruptura.

Los motivos de la ruptura

La revista Hola daba la exclusiva del divorcio la semana pasada y ahora la misma publicación aclara que los motivos no estarían relacionados con una tercera persona. La decisión de romper la relación viene motivada por el desgaste del paso del tiempo y los problemas de convivencia, según apunta una fuente cercana a la pareja.

Almudena Cid: "Pues igual no quiero ser madre nunca"

La exgimnasta ha reconocido que se ha sentido presionada por la sociedad para ser madre. Aunque estaba acostumbrada a que la prensa le preguntase cuándo se lanzarían a tener hijos, la cosa empeoró cuando Gálvez aseguró en Pasapalabra que les gustaría ser padres.

"Sí, he tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo compartía todo en su programa. A él muchas veces se le olvida que le ven millones de espectadores. Él quiso expresar el deseo de ser padres, entonces, luego íbamos al supermercado y la cajera me preguntaba que cuándo tendríamos hijos", le dijo a Toñi Moreno en una entrevista en De mayor quiero ser en 2018.

Ese momento le generó mucha presión e incluso llegó a tener pesadillas con el tema de quedarse embarazada y tener hijos. Fue entonces cuando optó por sincerarse con su marido. "Decidí verbalizar: pues igual no quiero ser madre nunca, y empecé a tranquilizarme", contó en la misma entrevista.

Dos años después, a las puertas de su décimo aniversario de bodas con Gálvez, Almudena hablaba con Vanitatis de que no necesitaba ser madre para ser feliz. "Mi felicidad es la que es y no necesito ser madre para serlo. Mi búsqueda de la felicidad es por otro camino. Me reafirmo en lo que he dicho otras veces. Escuchas de todo, madres que están encantadas y otras que me confiesan que no lo hubieran sido. Afortunadamente estamos en un momento en el que la mujer se atreve a hablar de lo que piensa y sin tapujos. Igual un día cambio de opinión y decido tener hijos", explicaba.

Christian Gálvez y Almudena Cid // GTRES

Christian Gálvez: "Si Almu decidiera no ser madre, no cambio ni una coma de lo que tengo con ella"

En 2018 y tras haber superado aquel traspiés que tuvo en Pasapalabra, Gálvez mostraba públicamente su apoyo a su chica en su decisión de no tener hijos.

"No creo en la mujer de mi vida, creo en la mujer de cada momento de mi vida, de momento Almu ha sido la mujer de cada momento de mi vida, seamos padres o no, no es necesario para unirnos más. Creo que vivismo en una sociedad en la que la mujer no tiene todas las facilidades del mundo y en este caso es Almudena Cid la persona que ha estado 21 años dentro de un gimnasio y ahora quiere explorar unos nuevos caminos. Ella ha decidido esperar o congelar esa maternidad, me parece bien y es más, la apoyo", contaba el presentador a Europa Press en 2018.