Las princesas Disney cantan los éxitos de Nicki Minaj

Ya te hablamos del artista Todrick Hall cuando se atrevió a cantar nada más y nada menos que 70 canciones de Beyonce en tan sólo 4 minutos.

Este coreógrafo estadounidense se ha hecho famoso gracias a su canal de Youtube donde, en esta ocasión, escoge a Nicki Minaj para su nuevo vídeo.

Pero no sólo se atreve a cantar grandes éxitos de la rapera como Starships, Feeling Myself, Roman's Revenge, Turn Me On, Super Bass o Monster. Si no que para ello se mete en la piel de las Princesas Disney en un divertido vídeo donde se disfraza como Blancanieves, Ariel, Jasmine y La Cenicienta así como de las más malvadas como Úrsula, Maléfica, Cruella de Vil o la madrastra de Blancanieves mientras canta las canciones de su paticular 'Mickey Minaj'.