Los problemas que ha tenido Juan José Ballesta con la justicia

Durante años Juanjo Ballesta tan solo había sido aquel carismático niño que consiguió enamorarnos en El Bola, película que le valió un Goya por Mejor Actor Revelación.

Sin embargo, un cúmulo de situaciones ajenas a su carrera como actor -pero también como obrero de la construcción- le llevaron hace poco a estar en el foco mediático. Y precisamente no se trataba de éxitos.

Una denuncia por robo

Ballesta recibió a finales de 2023 una denuncia por presunto robo de una chaqueta y 50 euros. Quien interpuso este procedimiento fue un presunto amigo suyo, que le había pedido al actor que participara en su videoclip para darle más visibilidad al proyecto.

Por su parte, además de negarlo todo, Ballesta denunció que dicho joven le golpeó cuando él se negó a grabar un vídeo para él.

La Policía determinó tras unos meses de investigación que el intérprete no tenía en su posesión ni ese dinero si la chaqueta. Tras ello, el denunciante renunció a todas las acciones civiles y penales, y Ballesta optó por retirar la denuncia por lesiones.

Finalmente, esta causa fue archivada, pero le hizo vivir al actor varios meses convulsos.

Así lo ha contado recientemente en Espejo Público, puesto que está en plena promoción del libro autobiográfico La vida mejor. En él, además de contar los altibajos de la carrera, aborda varias denuncias que ha recibido en los últimos meses.

Según ha relatado en el espacio conducido por Susanna Griso, pasó tres noches en calabozo: "Fueron varios días, una noche en Hortaleza, luego en Moratalaz y después en Plaza Castilla. Una persona que no está acostumbrada a eso pues... Tú imagínate que te meten en el calabozo con 40 personas, todos chillando e insultando y tú en medio".

"He pasado un año muy malo", expresó en el programa de las mañanas.

Una denuncia por agresión sexual

Una mujer de Parla denunció a Ballesta por agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido el 20 de julio de 2023, y la denunciante aseguró que el actor y ella salieron de una discoteca, fueron al cajero a sacar dinero presuntamente para heroína y, según expuso, el actor se habría abalanzado sobre ella en plena calle y la habría agredido sexualmente.

La mujer aseguraba que era amiga del actor. "Tiene casi veinte años más que yo, es de la edad de mi madre y yo no la conozco. Poco a poco empiezan a salir detalles", expresó Ballesta ante los medios. De esa noche recuerda que solo cenó con unos amigos y se volvió a casa.

El procedimiento continúa abierto y el actor ya ha declarado varias veces ante el juez. "Se ha dado una imagen de mí que no es real, yo no soy así. Pero las cosas caen por su propio peso y la verdad sólo tiene un camino. Espero que termine pronto. Como se va viendo que es mentira, se va alargando; si hubiera sido verdad, ya se hubiera hecho la resolución del caso. Pero no me preocupa", expresó para la revista Pronto.