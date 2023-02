Juan José Ballesta habla por primera vez tras estar más de cuatro meses desaparecido

Juan José Ballesta reapareció después de 132 días sin que prácticamente nadie supiese nada de él. De hecho, amigos alertaron en su momento de que el actor no respondía a las llamadas ni contestaba a los mensajes.

Sus padres, para tranquilizar su preocupación, revelaron que Ballesta se encontraba concentrado en su próximo proyecto en un lugar sin cobertura y que había decidido esta desconexión por voluntad propia.

Desde entonces, solo se le vio a finales de enero disfrutando en la nieve junto a su hermana y su hijo. Fue el programa Socialité el que ha difundido estas imágenes, junto a otras en el que el joven de 35 años aparece entrenando en el gimnasio. Algo que ha tranquilizado a todas aquellas personas que se habían preocupado por él estos últimos meses.

Su primera entrevista tras su reaparición

Este mismo medio ha tenido acceso a la primera entrevista que el actor ha concedido desde que decidió alejarse del foco mediático. Ha sido para la radio escolar CEIP Luis Vives, de Parla, donde ha hecho unas duras reflexiones sobre el lado oscuro de la fama.

“Me vino grande, no podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme. La gente me perseguía, me echaba fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo", ha confesado.

En otro momento de la charla, ha analizado lo malo que puede ser el éxito, y más a una edad tan joven como la vivió él: “Ser actor, la fama y el dinero no da la felicidad. Hay que tener la cabeza muy fría, las cosas muy claras. Se te puede torcer la cosa. Es una vida muy inestable”.

Unas declaraciones que dijo en su día el actor Miguel Herrán, que saltó a la fama rápidamente gracias a sus papeles en Élite y La Casa de Papel. En este sentido, Ballesta ha asegurado que tiene "muchos amigos que se han perdido por el camino".

Sobre la inestabilidad de la profesión, también ha confesado que pasó un año esperando a que le llamasen para algún papel, y al no llegar nunca esa oportunidad llegó a pensar que "no le querían" y eso le ha creado una desconfianza a la hora de volver a actuar de nuevo: "Cuando empiezas a hacer la película, el pensamiento de: ‘y si no sé actuar, y si se me ha olvidado actuar’, y luego llegas y lo haces y dices: ‘no, no se me ha olvidado".