¿Qué artista hizo que Lola Índigo cambiase el Bernabéu por el Metropolitano?

El lanzamiento por parte de Lola Índigo de Nave Dragón, su nuevo disco, ha sido uno de los más esperados por parte del gran público nacional desde que la granadina comenzase a publicar algunos de los adelantos del mismo.

Un total de 11 canciones en las que la artista ha creado un universo propio y que ha generado una gran impacto en las listas de éxitos desde que viese la luz.

Lola Índigo era consciente de esta circunstancia y se había fijado una meta con la que marcar otra muesca en su historial musical: actuar en el Santiago Bernabéu el próximo 14 de junio. Un sueño imposible debido a los problemas que ha tenido que enfrentar el recinto a causa de los niveles de sonido generados en conciertos como el de Taylor Swift o Karol G.

Unas dificultades a las que la artista urbana tuvo que hacer frente de manera personal para poder ofrecer un concierto a sus acérrimos. "Me alegra mucho dar esta noticia porque han sido unos meses de mucha incertidumbre y la prioridad era asegurar este concierto para vosotros que nos habéis apoyado incondicionalmente y por todo el equipo de artistas y profesionales que está delante y detrás en este show", indicó Lola Índigo, explicando que tanto ella como su equipo habían trabajado para cambiar la ubicación hasta el estadio Metropolitano, manteniendo fecha y horario del concierto.

Una decisión que, tal y como ha indicado durante una entrevista en el podcast El club de la Corchea, vino motivada tras mantener una conversación con su amigo y compañero Dellafuente. "El Chino fue el primero que le vio las orejas al lobo y dijo: Me piro", ha recordado, desvelando un gesto que ha resultado muy emotivo para Lola Índigo. "Me llamó y me dijo: Mimi, yo me voy del Bernabéu, me voy al Wanda. Que lo veo muy chungo", ha explicado, añadiendo que "eso parece una tontería, pero es un detalle".

También ha explicado cómo se llevó a cabo la elección de las fechas de los espectáculos "por orden de contratación", siendo Aitana la primera, ella la segunda y, en tercer lugar, Dellafuente.