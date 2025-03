Lola Índigo habla de su bisexualidad: "Puedo escribir canciones sexuales a mujeres y a hombres"

"Mami, sin duda / Yo a ti te bajo la luna / Y te doy varios motivo' / Pa' ver si a mi la'o te acurruca' / Y no sé, ¿por qué razón tú quieres estar conmigo? / No sé si eres mi amiga o algo má' / Quiero ver si hay amor cuando estamo' en la intimidad", canta Lola Índigo en la letra de Q somos?, su colaboración con Kidd Voodoo incluida en su nuevo discoNave dragón.

La cantante de éxitos como La reina o 1000cosas vuelve con nueva música antes de subirse a los escenarios con tres citas muy importantes con su público: la gira de estadios con la que actuará en el Metropolitano de Madrid el 14 de junio, en La Cartuja de Sevilla el 21 de junio y en el RCDE Stadium de Barcelona el 12 de julio. "Pienso todos los días cómo sería si llenara ahora tres estadios y me fuera por todo lo alto. Dejarlo y ya, pero necesito crear", reflexiona Lola Índigo en una reciente entrevista con El Mundo donde también habla sobre su bisexualidad o la sexualización femenina.

Sobre su bisexualidad

Lola Índigo vive con normalidad su bisexualidad y por ello la incorpora en sus composiciones. "Nunca me había desarrollado tanto en cómo me sentía yo respecto a mi bisexualidad. Me siguen haciendo muchas bromas de que soy la más lesbiana del mundo, pero yo soy bisexual. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, las bisexuales existimos y yo puedo escribir canciones sexuales a mujeres y a hombres. Quería sentirme libre con eso", cuenta.

Para ella, la sociedad está obsesionada con etiquetarlo todo en vez de entender los grises. "Para mí la bisexualidad no es un gris, son todos los colores. Lo he sabido desde muy pequeñita y quiero que la gente se sienta identificada. Pero tampoco ese es mi objetivo, hacer cálculos para ser un referente. Yo escribo de mis experiencias y me sale natural hablar de esto", piensa.

En cuanto a los referentes en la infancia, Lola Índigo señala a Lady Gaga como una inspiración por sus discursos. "Me acuerdo la primera vez que mi tía me preguntó si me gustaba una mujer, si era lesbiana, y no supe bien qué responder. Pero me lo preguntó así en secreto. Yo sí he tenido referentes como Lady Gaga, que me hizo sentir mucho más segura. Lo bueno es que he tenido siempre un círculo muy sano. Gracias a mis amigos maricones me he sentido abrazada desde muy pequeña en mi arte y en mi bisexualidad", reconoce en su entrevista con El Mundo.

Preguntada sobre el retroceso de derechos para el colectivo LGTBIQ+, Lola Índigo señala que "vamos para atrás". "Me parece muy loco que al llegar al poder a alguien lo primero que se le ocurra sea privar a la gente trans de su género, con todos los problemas que hay en el mundo. Me parece arcaico y terrible. ¿Qué te molesta a ti? Eso no afecta a nadie, solo al que lo ha sufrido en su vida y tiene el puto derecho de ser lo que quiera".

Sobre la sexualización

A lo largo de la entrevista, la cantante también responde a preguntas sobre la sexualización femenina en la industria musical. "Siempre está el típico pollavieja que dice que te sexualizas para vender más. Yo lo hago porque me da la gana, porque me siento sexy y también cómoda. Hay mil razones antes que la atención masculina, que para mí es inexistente. Yo me llevo poniendo un body para bailar desde los 15 años y nunca lo he hecho para impresionar a un hombre", cuenta.

"Hay muchas mujeres que han sido explícitas con sus mensajes sobre sexo, pero a lo mejor no han tenido la misma atención que los hombres", añade Lola Índigo. "Mis referentes son muy chulas en este aspecto. Ahí está Mala Rodríguez, Arianna Puello, Lorna o Ivy Queen. Siempre hemos estado ahí, pero se ha puesto el foco en los de siempre".