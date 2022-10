Qué dice la nota que un fan regaló a Rosalía y que siempre lleva en el bolso

El poder de Rosalía protagoniza la portada de la revista Vogue del mes de noviembre. Y tal es su magnitud que no solo es imagen de la edición española, también de la italiana. La artista saca su lado moto y su lado mami para una doble edición que llena los kioskos de dos países diferentes pero también el entorno digital.

Para la misma publicación Rosalía ha grabado un vídeo mostrando qué cosas lleva siempre en el bolso. Y la artista no solo lleva objetos de uso cotidiano como cualquier mortal, también sus alimentos fetiche imprescindibles en su día a día. Entre ellos destaca la mayonesa -su salsa favorita-, el aguacate, -que siempre desayuna en láminas sobre unas tostadas-, y la raíz de jengibre, con la que se hace infusiones para no resfriarse.

"Me encanta hacerme tés y yo no me fío de que los tés que vienen en una bolsita lleven jengibre de verdad. Así que como no me fío voy con mi raíz. La pelo, la corto a trocitos, lo pongo en el té y me da más vitaminas. Básicamente es para no ponerme mala", contaba la artista, que además no utiliza un bolso común. En realidad se trata de un casco de moto, un elemento imprescindible de esta "era motomami" pero con el se familiarizó desde muy pequeña.

"Siempre he ido en moto, desde que tenía uso de razón. Me acuerdo de ir en moto con mis padres, de pequeña yo también llevaba motos, así que forma parte de mi vida y es el bolso que más me gusta", contaba.

La notita que le entregó un fan en un avión

Entre todos los objetos que Rosalía saca de su singular bolso, destaca uno que tiene un valor emocional por encima de la utilidad del resto de ítems.

Se trata de un mensaje escrito a mano en un trozo de papel, una nota que un fan le entregó cuando se la encontró durante un viaje en avión. "Siempre la llevo encima, en la cartera, es en catalán", cuenta antes de leer el contenido del escrito.

"Dice: 'Querida Rosalía, qué ganas de que vuelvas a los escenarios'. No estaba ni actuando aún, imagínate", exclama la cantante al recordar que en ese momento todavía no había arrancado la gira de El Mal Querer, es decir, no había explotado el fenómeno que es a día de hoy.

Rosalía prosigue leyendo: "Y dice '¡tu fuerza contagia! Te deseo lo mejor y no dejes nunca de hacer música. Un abrazo para ti y para la Pili".

Un mensaje inspirador que siempre procura tener cerca como si fuese un recordatorio del poder de su música y las emociones que es capaz de transmitir cuando se sube a un escenario.

Los otros objetos imprescindibles de su bolso

Aunque no le gusta ir todos los días con los labios pintados, siempre lleva lip gloss.

Tampoco falta un peine porque "nunca se sabe", un libro que le regaló "la madre de una amiga" para leer en los ratos muertos, tarjetas del banco, protectores para el calzado y cepillo y pasta de dientes, que siempre utiliza antes de salir al escenario.