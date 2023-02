¿Qué está pasando entre Selena Gomez y Kylie Jenner?

Selena Gomez está cada vez más activa en redes sociales. La artista no para de compartir contenido en sus perfiles de la manera más natural y cercana posible con sus seguidores.

En su último vídeo de TikTok, Selena se hizo un laminado de cejas, y compartió a través de Instagram Stories que se había laminado demasiado sus cejas por accidente.

Poco después la integrante del clan Kardashian Kylie Jenner subía un selfie mostrando sus cejas con la frase "¿Fue un accidente?", además de una captura de pantalla de una videollamada con Hailey Bieber mostrando sus cejas.

Después de estas publicaciones los fans de Selena se han echado encima de la empresaria, a la que han tachado de hacer bullying a la actriz y reirse de ella. TikTok se ha llenado de comentarios y vídeos contra la Kardashian que no ha tardado en desmentir que se tratase de algo en contra de Gomez.

"Esto está teniendo alcance. No he tenido nada contra Selena nunca y no he visto sus posts de las cejas. Estáis haciendo un problema de la nada. Esto es una tontería", se ha defendido Jenner.

Para sorpresa de muchos, Selena Gomez ha respondido a Kylie con un mensaje tranquilizador para evitar las polémicas y los comentaros negativos: "De acuerdo con @kyliejenner, todo esto es innecesario ¡Soy fan de Kylie!".

Sus fans no terminan de creerse esta narrativa.

Selena Gomez desbanca a Kylie Jenner y recupera el trono de Instagram

Selena ha vuelto a convertirse en la mujer más seguida de Instagram. La intérprete ha alcanzado los 381 millones de seguidores en las últimas horas.

"Para celebrarlo" la intérprete de Look At Her Now ha publicado una de las fotos más explosivas de su galería, que ya había subido con anterioridad pero había eliminado de su perfil.

"Borré esto una vez porque pensaba que tal vez era demasiado pero eh", ha escrito la cantante junto a la foto que acumula ya más de 8 millones de 'me gusta' y más de 100 mil comentarios que no paran de calificar la foto como "icónica".

Esto ha acurrido a la par que "el drama de las cejas" y, aunque los hechos no estén relacionados, Selena Gomez ha desbancado a Kylie Jenner (380 M seguidores) como mujer más seguida de la plataforma.

Durante muchos años, Gomez ocupó este puesto con 289 millones de followes hasta que la creadora de Kylie Cosmetics le adelantó por la derecha. Ahora han vuelto a cambiar las tornas con, por el momento, un millón de diferencia.