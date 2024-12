Qué está pasando con la venta de entradas de Lola índigo para el Bernabéu, el RCDE Stadium de Cornellá y la Cartuja de Sevilla

Solo diez días después de que el Real Madrid pusiese en duda la realización del concierto de Lola Índigo en el Santiago Bernabéu, reprogramado para el 14 de junio después de un primer aplazamiento, ahora es el RCD Espanyol el que pone en duda que el show de la cantante en el RCDE Stadium de Cornellá pueda llevarse a cabo en la fecha anunciada: el 15 de julio.

Parece que a la artista se le resisten los grandes estadios. De tres que tiene programados para 2025, solo la Cartuja de Sevilla -21 de junio- parece cumplir con los requisitos para su celebración.

Aun con todo el revuelo formado, la preventa de entradas para clientes Santanderestá disponible desde este martes 9 de diciembre, y la venta general se abre el próximo jueves a las 12:00h. Parece que la artista no duda que los permisos se conseguirán y los fans ya pueden adquirir sus tickets para el RCDE Stadium de Cornellá, a pesar de que "a fecha de hoy no se dispone de las autorizaciones para confirmar este concierto en esa fecha concreta", tal y como informan sus responsables.

Igual que para el show en Cornellá, la venta anticipada también está disponible para el show de Sevilla. El del Bernabéu cuelga el cartel de sold out hace meses, desde antes de su reprogramación, pero los fans que no puedan asistir en esta nueva fecha tendrán la opción de devolverlas y recibir el importe por el que fueron compradas. No obstante, el Real Madrid tampoco garantiza que el concierto pueda realizarse hasta que los problemas de contaminación acústica estén resueltos. Así, dos de los tres estadios de Lola Índigo penden de un hilo.

Las entradas del Santiago Bernabéu: devoluciones ante el cambio de fecha

Tal y como se informa en la página oficial de la artista, los fans que hubiesen comprado entradas para ver a Lola Índigo en el Bernabéu y no puedan asistir al show en la nueva fecha tendrán la opción de devolverlas.

"En relación a las entradas compradas a través de la tienda oficial de Lola Indigo (lolaindigomusic.com) y gestionadas por Enterticket, debes saber que son válidas para la nueva fecha y en la misma ubicación sin que tengas que hacer nada. Pero si no puedes asistir a la nueva fecha, a partir del día de hoy (02 de diciembre de 2024) ha sido habilitado en la misma página web un formulario para solicitar la devolución de las mismas. En dicho formulario, que se enviará, además, vía e-mail y en el que se podrá solicitar la devolución se deberá indicar en primer lugar, el e- mail de compra y, a continuación, elegir qué entradas se quieren devolver", explican.

"Este formulario estará disponible durante 14 días naturales, es decir hasta el 16 de diciembre de 2025. Una vez finalizado el periodo de solicitudes de devolución, entre el lunes día 17 de diciembre y el viernes 20 de diciembre se realizarán todas las devoluciones de entradas solicitadas", aseguran.

"Las devoluciones se realizarán incluyendo los gastos de gestión al mismo medio de pago (tarjeta) con el que se compraron las entradas", terminan.