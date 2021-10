¿Qué se ha hecho Tom Cruise en la cara? Los expertos responden

Sin una arruga, con el rostro casi tan liso como la piel de un bebé. A sus 59 años, Tom Cruise ha generado un sinfín de comentarios tras publicarse unas imágenes del actor disfrutando de un partido de béisbol este fin de semana.

Aunque esa cara ligeramente hinchada levantó las sospechas de los internautas acerca de los retoques estéticos, los expertos en materia no dudan de que el actor se ha puesto en manos de especialistas para retrasar el envejecimiento. Los milagros no existen y aunque se recomienda beber mucha agua para que la piel no pierda elasticidad, el paso del tiempo es inescrutable para todos. Tom Cruise incluido.

El actor de Misión Imposible ha negado en varias ocasiones haber recurrido las inyecciones para perfilar su rostro, pero uno de sus amigos más cercanos lo dejó en evidencia en una reciente entrevista. "No sé lo que se ha hecho, pero recuerdo el día que lo sorprendí en su casa y tenía la cara llena de puntos; le pregunté si estaba bien y me contestó que no sabía que yo iba a ir a visitarlo".

Tom Cruise. // antena3.com

Qué dicen los expertos de la cara de Tom Cruise

Las fotos de Tom Cruise disfrutando del partido ente los Giants y los Dodgers este fin de semana muestran la cara del intérprete muchísimo menos angulada, una sensación de hinchazón que llevó a muchos a pensar en un posible aumento de peso. Sin embargo, esta inflamación también puede deberse a un exceso de retoques, es decir, que se los haya hecho todos a la vez, una técnica conocida como 'full face'.

Así lo mantiene la doctora Virtudes Ruiz, presidenta de la Asociación Murciana de Medicina Estética, que ha hablado con Vanitatis acerca de este cambio de aspecto. "Se aprecia claramente una inversión de lo que llamamos 'el triángulo de la belleza', ha pasado de tener una cara triangular y muy masculina y atractiva, con el ángulo de la mandíbula y el mentón marcados, a tener una cara cuadrada y feminizada", asegura.

"No tiene arruguitas en el contorno de los ojos porque se ha tratado también con toxina botulínica", asegura la doctora, que mantiene que el abultamiento del rostro de Cruise se debe a un exceso de inyecciones.

La doctora Nyla Raja, fundadora de las clínicas Medispa en Cheshire y Harley Street, comparte la opinión de Ruiz acerca del exceso de inyecciones. "Parece que Tom se ha excedido con las inyecciones antiarrugas y los rellenos dérmicos, lo que en realidad ha tenido un efecto adverso en su apaariencia", dijo a Femail y recoge Daily Mail.

Lo que más ha llamado la atención de los internautas no es que Cruise haya recurrido a los retoques para mejorar su aspecto, sino que haya hecho una aparición pública sin esperar a que los efectos adversos hayan desaparecido.