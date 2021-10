"Parece un doble": el llamativo cambio físico de Tom Cruise

El pasado sábado 9 de octubre Tom Cruise fue a ver a un partido de béisbol junto a su hijo Connor que enfrentaba a los Giants con los Dodgers en el Oracle Park de San Francisco. El aspecto del actor de 59 años llamó la atención entre los asistentes por su sorprendente cambio físico, tal como se puede apreciar en las imágenes que circulan por las redes sociales.

Con las mejillas mucho más redondeadas que de costumbre, el actor lucía un aspecto bastante distinto al que nos tiene acostumbrados. Un cambio que muchos han asociado a un relleno de bótox, ya que la piel de la frente y del cuello también se ven excesivamente estirada. Aunque también hay quienes creen que este cambio se debe simplemente a un aumento de peso.

Sea por la razón que sea, los usuarios no han podido evitar hacer divertidos comentarios en redes sociales al respecto. "Parece un doble", "Que me devuelvan el dinero de Misión Imposible" o "Parece una ardilla" son muchos de los comentarios que pueden leerse.

Tom Cruise niega que se haya hecho retoques

El paso de los años es una lucha con la que lidian muchos famosos, que se niegan a envejecer recurriendo a retoques y cirugías estéticas. En el caso de Tom Cruise, hace años que corre el rumor de que se ha ido haciendo retoques para mantenerse joven, aunque él siempre lo ha negado.

Pero lo cierto es que en 2016 apareció en los premios BAFTA con los pómulos más abultados que de costumbre y los ojos empequeñecidos. Un cambio físico que dio mucho que hablar en su momento, y que comentó en televisión el actor Cuba Gooding Jr. en el programa de televisión Watch What Happens Live: "No sé qué se hace exactamente, pero un día lo sorprendí en su casa y tenía la cara cubierta de pequeños puntos rojos".

Varios especialistas en cirugía estética han afirmado a medios estadounidenses que el actor se ha sometido a varias inyecciones de relleno, al menos dos rinoplastias e incluso un trasplante de cabello, aunque no han querido revelar sus nombres por miedo a posibles represalias legales por parte de Cruise.