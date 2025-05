A qué hora es la Met Gala 2025 en España: cómo ver la alfombra roja y qué significa la temática

Este lunes 5 de mayo las grandes celebridades vuelven a darse cita en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

A qué hora empieza la alfombra roja en España

La alfombra roja de los conocidos como Premios Oscar de la Moda arranca este lunes 5 de mayo a las 23:30 horas en España (17:30 horas en la ciudad de Nueva York). Sin embargo, la retransmisión para seguir online se retrasará media hora, a las 00.00horas.

La cita se podrá seguir a través de los canales oficiales de Vogue, tanto en su página web oficial como en redes sociales en Youtube, TikTok e Instagram.

Sobre estas líneas tienes la retransmisión en directo ya disponible, con una cuenta atrás hasta las 00.00 horas que dé comienzo.

Cuál es la temática de la MET Gala 2025 y qué significa

Este año el tema que sirve de inspiración para las estrellas es Superfine: Tailoring Black Style (Superfino: Sastrería con estilo negro), que corresponde al título de la muestra que alberga el MET a partir del 12 de mayo. Esta exposición, inspirada en el libro Slaves to Fashion de Monica L. Miller, rinde homenaje al dandismo negro, explorando cómo la moda ha sido una herramienta de resistencia y afirmación identitaria para la diáspora africana desde el siglo XVIII hasta la actualidad. El evento destaca la evolución del estilo masculino negro, desde las siluetas zoot de los años 40 hasta la sofisticación contemporánea de figuras como Pharrell Williams y A$AP Rocky.

El código de vestimenta, Tailored for You, invita a los asistentes a interpretar la sastrería de manera personal, celebrando la individualidad y la herencia cultural. La gala, co-presidida por Anna Wintour y los anfitriones Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y Pharrell Williams, con LeBron James como presidente honorario, no solo es un escaparate de moda, se convierte este año en una plataforma que visibiliza la influencia del estilo negro en la cultura global. Esta edición reafirma el compromiso del Met con la diversidad y la inclusión en el mundo de la moda.