Por qué Lady Gaga no va a pagarle la recompensa de 500.000 dólares a la mujer que encontró sus perros

El 24 de febrero de 2021, Ryan Fisher, el paseador de perros de Lady Gaga, se encontraba haciendo su trabajo con los tres buldogs franceses de la artista (Miss Asia, Gustavo y Koji) cuando unos atracadores le dispararon y consiguieron llevarse a dos de los perros dado que el tercero logró escapar.

Cuando la artista se enteró de la desaparición de sus dos canes, ofreció una recompensa de 500.000 euros para quien le devolviese sus mascotas sanas y salvas.

Pocos días después la artista recuperaba a sus perros mientras que Ryan se recuperaba de las heridas tanto físicas como psicológicas. Además aseguraría en el juicio: “No solo me robaste los perros esa noche, me robaste mi medio de subsistencia”, también alegó que estaba pasando por unos momentos complicados debido al “trauma mental y emocional” que le causó el asalto.

Por qué Lady Gaga no quiere pagar el rescate

Lady Gaga recuperó a sus perros gracias a Jennifer McBride, la mujer que dio con ellos y se los devolvió sanos y salvos. Sin embargo, cuando la Policía comenzó a detener a los supuestos responsables del robo también la detuvo a ella, acusándola de cómplice de estos delitos.

La abogada de la detenida aseguró que "no tuvo absolutamente ninguna participación en el robo de los perros", pero la cantante se negó igualmente a pagarle la recompensa, por lo que la demandó para que cumpliera con su palabra.

Tal y como ha recogido RadarOnline, la intérprete de Born this way ha pedido a la Justicia que desestime la demanda de Jennifer McBride: "La demandante busca sacar provecho de su participación en un delito. La ley no permite que una persona cometa un delito y luego se beneficie de él".

Los abogados de Lady Gaga señalan que la rescatadora actuó de mala fe porque era una "directa y conocedora" parte implicada del crimen.

A raíz de esto, los abogados de Lady Gaga alegaron que McBride afirmó haber sido una buena samaritana que encontró a los perros en la calle y que no tenía ni idea de que pertenecían a la estrella, cuando en realidad era una “directa y conocedora” parte implicada en el crimen.