Qué pasó entre Agoney y Raoul en Operación Triunfo: uno confirma que eran novios y otro lo desmiente

Era el año 2017 y RTVE recuperaba Operación Triunfo 20 años después del estreno del formato. Una nueva remesa de triunfitos aterrizaban en la academia musical más famosa de la televisión para formarse como cantantes.

Amaia y Alfred se enamoraron por el camino y Aitana y Cepeda mantuvieron una relación una vez finalizado el concurso. Pero los fans veían y observaban el día a día y la convivencia de los concursantes a través de las cámaras y poco tardaron en nacer los rumores sobre un posible romance entre Agoney y Raoul.

Oficialmente solo eran compañeros aunque entre el fandom hubiese expectativas de que #Ragoney se hiciese realidad. Nunca llegaron a confirmarlo ni desmentirlo, simplemente pasaron por alto los comentarios.

Su beso en Operación Triunfo cantando 'Manos Vacías'

A pesar de que no quedaron entre los cinco finalistas, consiguieron protagonizar grandes momentos en su edición. Sin duda, uno de los más recordados y aplaudidos fue el beso que Agoney y Raoul Vázquez se dieron interpretando el tema Manos vacías.

No eran pareja pero la química entre ellos los puso en el punto de mira de los seguidores. Según contaron en aquel momento, decidieron protagonizar ese beso para dar visibilidad al colectivo LGTBIQ y reivindicar la libertad sexual y personal de cada uno.

Agoney dice que sí eran novios

Hace cinco años que terminó la edición pero continúan saliendo a la luz detalles e informaciones de aquellos triunfitos que tanta audiencia congregaron frente al televisor.

Un vídeo de Agoney confirmando que durante esos meses eran pareja ha revolucionado a los que un día siguieron el culebrón Ragoney . "No me dejaban besarme con Raoul, que era mi novio entonces", dice el artista en unas imágenes que se han viralizado recientemente.

Raoul niega las palabras de Agoney: "No éramos pareja en OT"

El vídeo y las declaraciones de Agoney han generado tanto impacto que incluso Raoul ha reaccionado a ellas. El artista ha utiliado su canal de Telegram para mandar un mensaje a sus seguidores más cercanos, una herramienta que muchos cantantes utilizan para tener al día a sus fans de sus novedades laborales.

"Siento que muchas veces estoy en boca de otros y prefiero callarme directamente para no dar bola. Agoney y yo NO éramos pareja en ot2017. El beso se me aconsejó darlo porque, cito textualmente: "estás a una altura de programa que te juegas mucho y tu canción es muy plana y no te luces" por profesores del programa. OT nunca quiso que eso no pasara desde mi punto de vista. Siempre estuvieron a favor. Fue tve que nos pidió que no nos morreáramos, sino que solos nos besáramos elegantemente", escribió.

En otra actualización, Raoul matiza que no fueron pareja "dentro de Operación Triunfo" pero sí que mantuvieron una relación una vez terminado el concurso.

Otra versión que circula por redes

Esa bonita historia que surgió dentro de la Academia se tornó de color oscuro al terminar el programa. Fue el momento de cruces de puyas, unfollows en redes sociales y mucha tensión.

El distanciamiento entre ambos se hizo evidente al acabar OT y, según publicó 20 minutos, en eso tuvo mucho que ver la diferencia de interés del uno por el otro.

"Según he podido saber gracias a los rumores y comentarios que me van llegando de gente cercana a su gira, Agoney podría estar más pillado de Raoul que Raoul de Agoney. Parece que su forma de entender su amor era diferente y esto habría provocado un distanciamiento entre ellos que va más allá de los escenarios. Por ejemplo, cuando comen en grupo, y aunque ya se hablan, lo hacen poco y sentándose bastante distanciados. Ya no compartirían habitación, ni viajes. De hecho, y sin ir más lejos, recientemente Raoul estuvo de fiesta en Ibiza dándolo todo con varios amigos y, al parecer, sin acordarse demasiado del canario que, que aunque tampoco se queda encerrado en casa, sí que podría llevar un poco peor el tema de su separación", escribió Rosy Runrún.