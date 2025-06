Qué le pasó a Lola Young durante el Capital's Summertime Ball: los problemas que le provocaron el llanto

Lola Young es una de las artistas descubiertas este último año. La cantante de Messy vio llegar su fama por la viralidad del tema, que se convirtió en uno de los más sonados en redes sociales como Tik Tok e Instagram.

A partir de ese momento la artista ha empezado a ocupar espacios musicales, dejándose ver en sus primeras veces sobre el escenario. Y, así, ha actuado en el minifestival de Londres Capital's Summetime Ball, el que se presentaba como una verdadera oportunidad para que Lola Young no se quedara en una 'one-hit wonder' (una artista conocida por una sola canción).

Lola Young compartía cartel con artistas como Mariah Carey, Will Smith y Benson Boone el pasado 15 de junio. Pero por desgracia su actuación no fue lo que esperaba, lo que la llenó de una impotencia que no tardó en hacerse viral.

Sobre el escenario, la joven artista tuvo multitud de problemas técnicos relacionados con el sonido del show. Esto le impidió dar lo mejor de sí misma, y durante la interpretación de Messy, la cantante mostró su frustración tocándose continuamente el in ear de su oreja.

Finalmente, Lola Young decidió pedirle ayuda a su público, explicándoles por encima su problema y dejando que ellos cantaran. Eso no evitó que la artista acabara desplomándose, derramando lágrimas de impotencia mientras cantaba.

Al bajar del escenario, algunos espectadores en la grada captaron cómo la británica rompía a llorar de nuevo, muy compungida por no haberse podido lucir en una oportunidad de tal magnitud.

Los vídeos de todo lo que vivió Lola Young y los espectadores en el Capital's Summetime Ball no tardaron en hacerse virales, y los fans de la artista han empatizado con ella.