Qué ha sido de Vanessa Hudgens: su vida desde 'High School Musical' hasta su reciente maternidad

La mayoría la conocemos por su papel en High School Musical. Vanessa Hudgens saltó a la fama con apenas 19 años cuando se estrenó la primera parte de esta secuela. Su papel de Gabriella transcendió siendo todo un icono dentro del mundo Disney. En 2008, concluyó su saga con el elenco que todos conocemos originalmente, donde vimos aquellos personajes míticos como Troy, Sharpay Evans o Chan Danforth. Pero ¿qué ha sido de la vida de Vanessa Hugdens?

La actriz y cantante cumple este 14 de diciembre justamente 36 años. Por ello, hacemos un repaso de su trayectoria tanto en lo personal como en lo profesional.

Sus proyectos tras 'High School Musical'

Tras la última entrega de High Schoool Musical, fue imagen de varias de marcas comoNeutrogena, siendo imagen de su campaña publicitaria. También llevaría de forma paralela su carrera musical con el lanzamiento de su segundo álbum Identified.

No obstante, la actriz originaria de California no tardaría en protagonizar en solitario la película musicalSchool Rock Band. A partir de ahí le han seguido otras entregas como Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa, Spring Breakers, Grease Live!, Jefa por accidente, El caballero de la Navidad, Rent: Live, Requetecambio de princesa y así hasta un sinfín de producciones año tras año.

Este año, su trabajo más reciente ha sido conFrench Girl, la comedia dirigida por James A.Woods o Bad Boys: Ride or Die, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

En lo que respecta a la música, más bien ha mantenido una trayectoria discreta con escasos lanzamientos. Es el caso de Louder Than Words, canción que comparte junto a Andrew Garfiel y Joshua Henry para la película tick, tick...BOOM!, de la que, por cierto, también formó parte de su elenco.

Su historia de amor con Cole Tucker

En 2010, Zac Efron y Vanessa Hudgens rompieron. Una historia de amor idílica que, de alguna forma, traspasó la pantalla para sus fans.

Aunque a día de hoy, su corazón pertenece a Cole Tucker. Curiosamente, la pandemia les unió. Fue en el año 2020 cuando el jugador de béisbol y la cantante se conocieron a través de Zoom en una sesión de meditación.

Quien dio más detalles de ese momento fue Jay Shetty, quien ofició la boda de ambos en diciembre de 2003. Fue durante su charla en un pódcast Not Skinny But Not Fat. "Vanessa y yo nos conocimos por Joe Jonas, que nos hicimos muy amigos durante la pandemia. Joe organizó una sesión semanal de meditación por Zoom en comunidad. Yo enseñaba y él lo guiaba para todos sus amigos durante la pandemia", señaló, tal y como recoge 20 Minutos.

"Una de las personas que estaba era Vanessa, y también había un grupo de WhasApp de esa gente. ¡Y Cole Tuck, jugador de béisbol, conoció a Vanessa Hudgens en ese grupo!", expresó.

Su boda en México

Su historia de amor les llevó a dar el 'sí, quiero' en las costas caribeñas de Quintana Roo, en México. Una ubicación muy meditada por parte de la artista, quien confesó que tuvo dudas para organizar su boda. Fue entonces cuando cayó en la idea de organizarlo en el Hotel Azulik, que ya seguía desde hace un tiempo en Instagram. "Sabía que quería casarme en un lugar cálido, y nuestro margen de tiempo para casarnos era muy pequeño porque la temporada [de béisbol] de Cole es muy larga. Pensé: '¡Es México!' También quería un lugar muy espiritual", detalló en Vogue.

Su maternidad

En marzo de este año, Vanessa Hudgens sorprendió a todos con su imagen, cuando apareció en la alfombra roja de los Óscar, con un vestido negro largo en el que se podía intuir su barriguita.

Vanessa Hudgens en los premios Óscar de 2024 | Gtres

No obstante, la actriz se mostró tajante cuando dio a luz. El pasado 3 de julio los medios se hicieron eco del momento en el que Vanessa Hudgens y Cole Tucker fueron padres. Una serie de imágenes que publicó el medio TMZ, donde compartieron como la pareja salía del hospital con su bebe en brazos.

Fue entonces cuando la actriz estalló con un escrito en redes sociales con el que dio un golpe sobre la mesa. "Nos decepciona que se haya faltado al respeto y se haya explotado la intimidad de nuestra familia durante este momento tan especial debido a la codicia de una cámara de objetivo largo que alimenta a los medios de comunicación. A pesar de todo, mamá, papá y el bebé están felices y sanos", expresó.