Quién es el actor Xoán Fórneas, el posible novio de Pablo Alborán

Pablo Alborán siempre ha sido un artista muy reservado en lo que respecta en su vida privada. El malagueño se pronunció sobre su homosexualidad en el año 2020 y desde entonces se le han relacionado con multitud de personalidades como Ricky Martin o Pelayo Díaz.

La teoría que relaciona al actor Xoán Fórneas con Pablo Alborán

No obstante, han salido nuevas informaciones que relacionan al cantante con el actor Xoán Fórneas. Tal y como ha contado el periodista Javier de Hoyos, ambos fueron "pillados". El actor y el cantante fueron vistas en Sakura, vinculada a la sala nocturna del Club Malasaña de Madrid.

Avril Zamora, profesora de interpretación de Operación Triunfo, figuraba como DJ esa noche, cuando Pablo, al ver que estaban siendo grabados, se separó de él. Un gesto que ha levantado cierta sospecha.

Según ha mostrado de Hoyos, el artista estuvo previamente en el restaurante argentino La Adriana a la par que el actor. Aunque no se sabe si estaban disfrutando de la cena por separado o juntos.

Xoán Fórneas, actor de Netflix

El actor gallego de 31 años goza de gran popularidad gracias a la serie Respira, con quien ha compartido elenco con Manu Ríos, aunque es conocido por otros papeles como cuando interpretó a Manu en la miniserie Élite: historias breves. También es conocido por otros títulos populares como la película Escape,Las chicas de la estación o la serie La línea invisible.

El actor nació en una aldea de Galicia en 1993. Sus padres son de Lugo y fue con la mayoría de edad, cuando Xoán decidió mudarse a Madrid para formarse en interpretación. También está especializado en teatro musical. "Ahora lo he dejado un poco de lado, no porque no me guste, pero el que hay hoy en día no me llama tanto la atención, y también ahora estoy más centrado en ser actor, pero no olvido lo de cantar", confesó en La Voz de Galicia.

Antes de dar el salto a los focos, trabajó como animador de cruceros e incluso fue cantante en el metro de Madrid. Su faceta delante de los focos no es la única que ha demostrado en su trayectoria. También ha figurado como modelo llevando diversos estilismos.

"Soy un tío bastante divertido, simpático, a veces puedo ser tímido en lo personal, cuando conozco a alguien", expresó Fórneas. Actualmente, el actor cuenta con casi 20 mil seguidores en Instagram.