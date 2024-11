El amor de Dani Martín: su supuesta novia actual y el motivo de su ruptura con Blanca Suárez

Dani Martín nunca pasa de moda, aunque ahora está especialmente de actualidad. El cantante vuelve a la música con El último día de nuestras vidas, con singles tan aclamados como Me vuelves puto loco.

Sin embargo, como suele ocurrir con artistas, sus vidas sentimentales también son objeto de interés, y más si la pareja o romance es también famoso. Y en medio de toda la vorágine del regreso del cantante con un evidente cambio físico, también han saltado los rumores de que su corazón podría estar ocupado de nuevo.

María Hervás, ¿nueva novia?

Los últimos rumores señalan a que la actriz María Hervás sería el nuevo amor de Dani Martín. Según unos testigos, se les habría visto juntos en el bar de Madrid El Ratón de Getaria, un local cerca de la vivienda del cantante. Un vecino de esa zona contó que suele frecuentar ese local tan normal y corriente porque "nunca se le subió la fama a la cabeza", según declaró para La Razón.

Después de este primer encuentro que salió a la luz, se habría producido otro, según la revista Hola. Ambos fueron vistos en los Teatros del Canal, donde Hervás actuó en la función de The Second Woman. Tras la función, el intérprete de Emocional dejo el recinto cargado de ramos de flores y regalos, que, probablemente, habría recibido la actriz, tal y como detalla la revista.

Después de la función, Hervás esperó a que Dani le recogiera con su vehículo. En esa escena también estaban Clara Lago y el empresario José Lucena.

La actriz, de 37 años, es conocida por series como Los Serrano, La pecera de Eva, Aquí paz y después gloria, La cocinera de Castamar y Machos Alfa, entre otros proyectos.

En sus previos al mundo de la interpretación, sabemos que María Hervás empezó la carrera de Arquitectura, aunque más tarde la acabaría dejando. Después de aquello, optó por el Arte dramático y danza y sus estudios en Filosofía por la UNED, según The Objective.

Además, la actriz también ha hablado del síndrome que padece. María Hervás ha dado a conocer que es PAS (Persona Altamente Sensible). Esto implica "una mayor capacidad para procesar información sensorial y una mayor sensibilidad emocional", algo que implica "una percepción más intensa de su entorno y son más propensas a sentirse abrumadas" tal y como define la Asociaciónde Profesionales de la Alta Sensibilidad.

El fin de su relación con Blanca Suárez

Hace diez años, Dani Martín y la actriz Blanca Suárez decían adiós a su relación. Cabe recordar que esta pareja nació del videoclip de Emocional, el éxito de Martín que superó los 42 millones de visitas en Youtube y que protagonizaba la intérprete. Y su romance no tardó en trascender y ser perseguido.

Precisamente en la promoción de su nuevo álbum, Dani Martín ha dejado al descubierto un poquito cómo funciona él en el amor. Ha sido en una entrevista para El País donde el cantante de Peter Pan ha explicado las dificultades que encuentra en compartir su vida: "No he aprendido ni a convivir ni a saber de qué manera puede una relación ser duradera".

Asimismo, ha contado que se encuentra en el mismo punto pese a que pase el tiempo: "Eso es lo que ha hecho que yo no haya permitido que una relación haya durado. Pero echo la vista atrás muchas veces, en mi soledad, y me doy cuenta de algo bonito, y es que sigo teniendo relación con las mujeres que formaron parte de mi vida".

Dani Martín y Blanca Suárez de vacaciones en Ibiza en 2014 | GTRES

De esta forma se ha centrado en su exnovia: "Estos días veía, por ejemplo, la serie Locomía, en la que sale Blanca Suárez y pensaba: 'Cómo quiero yo a esta tía y cómo nos dieron por el culo los paparazzi'". "Sí, fue un desastre con los medios. Un día los dos nos dimos cuenta de que estábamos exhaustos de bregar con esa situación. Diecisiete coches persiguiéndonos constantemente", ha desvelado el artista, una década después de que sus caminos se separaran.

"La relación se acabó por eso. Había demasiada información sobre nosotros todo el rato. Mi padre siempre me decía: 'Acuérdate de que eres un llena-páginas, no le des importancia a eso'. Pero, hostia, estuvimos a punto de matarnos en el coche un par de veces. Siempre había alguien detrás. Yo necesito vivir una vida normal, natural. A mí me generó un pánico terrible aquello", ha dejado al descubierto, señalando como principal culpable a los medios.