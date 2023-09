Quién es Daniel Illescas, el influencer con un millón de seguidores que cumple los sueños de su abuela

"La vida es una aventura". Ese es el vitalista eslogan que corona la cuenta de Instagram de Daniel Illescas, la aplicación que se ha convertido en su herramienta de trabajo.

Fue gracias a su talento para la imagen y las redes sociales que se hizo un hueco en la moda y la industria digital, aunque lo cierto es que empezó en el mundo laboral desde bien jovencito. Estuvo trabajando en el supermercado de un cámping y más tarde como dependiente en una tienda de ropa. Nació en Santa Perpètua de Mogoda, un pueblecito situado a siete kilómetros de Sabadell.

Con solo 16 años abrió su cuenta de Fotolog, la red social que le sirvió de escaparate para que diversas marcas se fijasen en él y quisiesen ficharle para campañas de moda.

Ahora tiene 30 y está más que asentado en el mundo del marketing de influencers. No solo elabora contenido por placer o para mostrar sus viajes, también promociona productos deportivos, experiencias y, en definitiva, muestra un modo de vida aspiracional muy conectado con la naturaleza y la aventura.

Su novia, la modelo Katia Gutiérrez

Aunque una de sus novias más mediáticas fue la televisiva Laura Matamoros, el influencer mantiene una sólida relación hace ya un par años con la también influencer Katia Gutiérrez, con la que comparte la pasión por los viajes y la aventura.

Los dos trabajan como modelos de marcas de moda e incluso comparten campañas publicitarias para firmas como Zadig & Voltaire o Mo Eyewear. Tiene 22 años, así que Illescas es ocho años mayor que ella.

Cumpliendo los sueños de su abuela Carmen, que lo acogió de adolescente

La separación de sus padres cuando era un joven adolescente lleno de inquietudes ha sido una de las cosas que más le ha marcado. En su autobiografía Be part of it ha contado el cambio que supuso en su día a día. Su abuela Carmen se convirtió entonces en un pilar fundamental, tanto es así que incluso se fue a vivir con ella a su casa de Barcelona.

"Como consecuencia de la separación, mi vida cambió de golpe: mi madre se fue a vivir a una casa donde veraneábamos, en una pequeña localidad de apenas cien habitantes cerca de Castellón, y mi padre se marchó a Tordera, un pueblo de Barcelona, ya pegado a Girona. Mi hermano era pequeño, por lo que mi madre decidió llevárselo con ella, pero a mí, que ya era mayor, me dieron a elegir. Para un adolescente, irse a vivir a un pequeño pueblo no era una gran opción, pero escoger entre tus padres, tampoco (...) Así que mi abuela, la iaia Carmen, se ofreció a acogerme en su casa de Barcelona, en el barrio de Poblenou", escribió.

Así, para mostrarle su agradecimiento, el influencer se propuso comenzar a cumplir los sueños que ella nunca ha podido llevar a cabo.

Carmen, llena de vitalidad y optimismo, aceptaba el reto con energia.

Ir a la feria de Sevilla, ver China, visitar La Alhambra, conocer a Rosario Flores, subir en globo... No son pocas las propuestas que le dio a su nieto, que ya ha empezado a hacer realidad todos sus deseos.

En pasado mes de abril acudían juntos a la Feria de Abril, donde la yaya Carmen vistió un traje de flamenca muy favorecedor.