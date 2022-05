¿Quién es el diseñador del vestido que llevó Camila Cabello en la final de la Champions?

Te interesa Ritmos latinos y mucho color: así fue la actuación de Camila Cabello en la final de la Champions

Más allá de que el pasado sábado fue una noche espectacular para los aficionados al futbol por la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool, también lo fue para los fans de la música, ya que Camila Cabello fue la artista escogida para actuar previamente al partido.

Cantó alguno de sus temazos como 'Señorita', 'Don´t go yet' o 'Havana', combinando su innato ritmo latino con la esencia estadounidense que tanto ha triunfado.

La artista apareció con un vestido blanco muy largo y con volantes, haciendo honor a los trajes tradicionales latinos y terminó con un vestido mucho más corto del mismo color pero lleno de flecos, dando ese estilo más actual y moderno.

Por su parte, sus bailares llevaban vestidos y trajes en colores vivos como amarillo, rojo o rosa.

El diseñador mexicano detrás del look de Camila

Muchas personas se están preguntando quién es el diseñador detrás del look que la artista cubana llevó. Ha sido Vogue México quien ha revelado este detalle: se trata del diseñador mexicano, Carlos Pineda.

Precisamente Camila Cabello dio una pista en la gala de los Grammy en la que acudió llevando un vestido rojo de holanes y detalles cut-out en los hombros de este mismo diseñador.

En una entrevista con el mismo medio, el diseñador ha confesado que el objetivo del look era "expresar las raíces mexicanas de Camila, latinas en general, pero con una visión global".

La inspiración de este vestido se encuentra en "México, Oaxaca, papel picado y artesanías mexicanas" y buscaban dar a conocer la riqueza de las tradiciones mexicanas.

Para la confección, ha destacado que "son todos los holanes, plisados, origami, el volumen en las faldas, pero siempre acentuando las curvas que distinguen a las latinas".

Carlos Pineda agradece la confianza a Camila Cabello

En su Instagram, ha compartido varias publicaciones sobre el vestido de Camila, agradeciendo que fuera él el elegido, ya que para él lo fundamental era mostrar el talento y las tradiciones de México: "Primeras imágenes por Vogue México de mi trabajo para Camila Cabello y su equipo de bailarinas en la Champions en Paris! Thank you so much for the opportunity, de México para el mundo!".