Quién era el marido de María Teresa Campos, José María, el padre de Terelu, Carmen Borrego y un hermano secreto

La muerte de María Teresa Campos a los 82 años supone una pérdida irreparable para el mundo de la comunicación.

La legendaria periodista, pionera en formatos televisivos, fallecía en el Hospital Fundación Jiménez Díaz tras haber sido ingresada unos días antes por una insuficiencia respiratoria.

A su lado, arropándola en sus últimos momentos, ha estado su familia más cercana. Sus dos hijas, Carmen y Terelu, sus nietos y amigos inconmensurables como Rocío Carrasco o Belén Rodríguez.

José María Borrego Doblas, su marido y compañero de radio

El 12 de septiembre de 1964 María Teresa Campos se casó en la catedral de Málaga con el que llevaba siete años siendo su compañero en la radio, el periodista José María Borrego Doblas. Con él tuvo a sus dos hijas, Teresa Lourdes -más conocida como Terelu- y Carmen. Empezaron a salir cuando ella tenía solo 16 años y se dieron el sí quiero con 23 recién cumplidos.

Su vida familiar no impidió que la periodista se mudase a Madrid de manera definitiva para desarrollar su carrera profesional. Estuvieron juntos durante 17 largos años en una relación no tan idílica como cabría esperar.

Fue la periodista la que contó que su entonces marido no vio con buenos ojos su decisión de centrar sus esfuerzos en el ámbito profesional y triunfar en la capital. A estas desavenencias se unieron los desencuentros íntimos.

"Mi matrimonio no había sido muy feliz. Estaba marcado en buena medida por la mala información sexual y ese tipo de cuestiones. Mi primera satisfacción como mujer la tuve con casi cuarenta años. A partir de esa edad es cuando empecé a vivir plenamente mi sexualidad como mujer. He pagado un precio altísimo por ello", contó la reina de las mañanas en su libro de memorias Mis dos vidas.

El suicidio de Borrego, con el que no firmó el divorcio

Aunque mantenían vidas separadas, nunca lo llevaron a término legal. En 1981 la ley de divorcio acababa de aterrizar en España y todavía no era algo socialmente aceptado. "Nunca le pude decir que me quería separar legalmente, porque eso no era posible. Así es que bueno, vivíamos una situación de hecho, que no de derecho", relató la comunicadora.

20 años después de su boda y tres después de su pseudoseparación y su mudanza a la capital, en 1984, Borrego se quitó la vida con la pistola que guardaba en el armario y dejaba huérfanas a Carmen y Terelu. "Lo que tengo que hacer es quitarme del medio", fue la amenaza que este le profirió antes de suicidarse.

"Creo que era un enfermo y para mí es como si se hubiera muerto de un infarto. Intenté que mis hijas comprendieran eso. Pero claro, ellas, sobre todo Terelu, no lo podían entender. Terelu siempre se preguntó por qué su padre había hecho una cosa así, se preguntaba si ella no le importaba nada a él. Yo trataba de convencerla de que su padre estaba enfermo y de que, desde luego, por encima de toda duda, las adoraba", confesaba María Teresa Campos en una desgarradora columna que escribió en 2004 para el diario El Mundo.

Jose María Borrego Doblas y María Teresa Campos

Fue la propia Terelu la que contó en TVE que durante los últimos años sus padres "tenían una relación por nosotras, ya no había amor".

Carmen Borrego, la pequeña de las Campos, también ha hablado del duro golpe que supuso la muerte de su padre en televisión. "Perdí a mi padre con 17 años de una manera durísima. Cuando uno pierde a un ser querido por una enfermedad no es que no sufra, pero aprendes a vivir con ello. Hay veces que cuando una persona se va de la manera que se fue siempre te queda en el corazón un sentimiento de culpa", contó en Viva la Vida.

Para Terelu también supuso un mal trago que le resultaba injusto para su madre. "En ese instante lo odié. Lo odié con toda mi alma. Con toda mi rabia. Y mi dolor. Y mi amor. Porque yo le quería. ¡Muchísimo! No podía perdonarle que dejara a mi madre como si fuera culpable de algo. La había puesto a los pies de los caballos. La había señalado delante de sus hijas y de todo lo demás como la responsable de lo sucedido. Mi madre no había hecho nada malo. Me desgració la vida de la manera más cruel. Tenía 48 años", escribió Terelu en su autobiografía Terelu, frente al espejo.

El hermano secreto de las Campos, hijo de su padre

Fue hace apenas dos años cuando saltó a la esfera pública que Terelu y Carmen tenían un hermano secreto. Había nacido de una relación de su padre con otra mujer pero el periodista radiofónico nunca tuvo noticia de la existencia de este tercer hijo. "Murió sin saberlo", explicó Carmen Borrego ante el asedio de los medios por conocer los pormenores de esta relación.

Toda la familia supo de su existencia en el año 2000, cuando se pusieron en marcha unas pruebas para determinar su origen. "El día que te haces la prueba de ADN y no hay lugar a dudas, ese momento en que conoces a un hijo de tu padre, a un hermano… Estábamos todos y se me pone la carne de gallina de recordarlo", dijo Borrego, que además supo reconocer que era su hermano porque sus manos eran "idénticas" a las de su padre.

El tercer hermano Borrego no supo quién era su padre hasta llegar a la edad adulta."Nunca podré tener con él la relación que tengo con mi hermana, obviamente, pero le quiero muchísimo. Nunca nos hemos echado en cara nada", aseguraba. El periodista ya había fallecido cuando se destapó esta relación. "Nunca pudieron hablar porque él ya no estaba. Pero mi hermano se ha criado feliz, nunca ha sentido rencor hacia su padre", añadió.