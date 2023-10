¿Quién es Georgina? Conoce a la cantante amiga de Pablo López

Georgina León Barrios o simplemente Georgina es una cantante venezolana que lleva afincada en España desde 2005. Nacida en Valera, la joven inició sus andadas en el mundo de la música en un grupo y al final se consolidó como solista.

La joven estudió Tecnología de Alimentos, aunque no llegó a terminar la carrera porque en 1996 decide montar junto a su amiga Tisuby González la banda La Agrupación Al Aire y poco después se presentaron al concurso venezolano Cuánto vale el show.

Desde pequeña había estado muy involucrada con la música: "Cuando era una niña mi padre cantaba y me enseñó a tocar el cuatro venezolano. Recuerdo que siempre quería cantar en el coro de la iglesia y participar en los musicales del colegio, me llamaba mucho la atención. Creo que, poco a poco, me di cuenta de que no se me daba mal y aquí estoy".

Sus inicios en Tisuby & Georgina

En la misma charla con Periodismo ULL, la cantante habló sobre el talent show, que le "catapultó a la fama" y nada más salir consiguió firmar su primer contacto discográfico. En 2001, Tisuby & Georgina lanzaron el primer disco llamado Sueños simples y dos años después llega Ruleta del amor.

Lograron alcanzar mucha popularidad en América Latina, colaborando incluso con Wisin y Yandel en Una llamada, y decidieron irse a vivir a Puerto Rico. La fama le sirvió como empujón a Georgina para dejar la banda y buscar una carrera en solitario.

"Tomar la decisión fue complejo, una vez tomada siempre pensé que era correcto. Quería probar suerte sola, estar al 100%, que no ocurre cuando estás en un dúo. Es como un matrimonio, en el que las decisiones se tienen que tomar con la otra personas", confesó en Eldiario.es.

Sobre los motivos, aclaró que su compañera quería quedarse en Puerto Rico y ella mudarse a España, lo que era incompatible: "A ella le costó un poco aceptarlo. Fui yo quien tomó la decisión. En ese momento era romper con un trabajo de años. Mira hoy en día. Lo que pasa siempre es lo mejor. Después no fue fácil. Trabajé muchísimo hasta altas horas de la noche, por poca paga. Fue difícil".

Cuándo se trasladó a España

Georgina se mudó a Madrid en 2005 con 23 años, lo que le dio mucho vértigo al principio y al poco tiempo se dio cuenta que había hecho bien: "Fue un flechazo por una vida bohemia. Empecé a tocar en sitios pequeños y me fui quedando".

Eso sí, le costó acostumbrarse al choque cultural y sentirse española: "Me ha costado como 15 años sentir que hago música local. Yo tenía mucha influencia latinoamericana a la hora de cantar, de pronunciar, de usar palabras. Esas cosas me ayudan a componer porque tengo más posibilidades. He intentado también fusionar musicalmente lo que tenía antes con lo de acá".

La venezolana publicó en 2009 su primer EP Casi y un poco después el disco debut Ensayo y error. Tras este, llegaron Raro (2012), Dilema (2015) y Bienvenido a mi habitación (2019).

En este último disco, pudo colaborar con grandes estrellas como Manuel Carrasco, Vanesa Martín o Pablo López.

Su amistad con Pablo López

Georgina ha colaborado en varias ocasiones con el genio malagueño. Tal y como ella confirmó en Facebook, se conocieron en 2012 en un estudio de Madrid para grabar su tema Te espero aquí.

"7 años después nos reencontramos en un estudio para grabar juntos #Soñador. Y esta vez el mundo no amenazaba con acabarse, pero sí que vino su madre. Así que podría decirse que con este encuentro cerramos un ciclo. Muchas gracias Pablo López, por tu voz, tu esencia, tu fuerza y, sobre todo, gracias por tu amistad. Te quiero", escribió.

En 2019, volvieron a encontrarse entre micrófonos para grabar una segunda colaboración, Soñador.

Su pareja Carlos y su hijo Lope

Georgina lleva varios años saliendo con el dramaturgo y creativo publicitario Carlos Zamarriego y en septiembre de 2022 se convirtieron en padres de su primer hijo Lope.

La madre anunció la noticia en su cuenta de Instagram, al que lo presentó como "su cachorrito": "Si hay algo que me ha enseñado mi hijo, antes de nacer, es que en la vida nada sale como lo planificas; así que hay que tener siempre una actitud positiva ante cualquier imprevisto, sólo así tendrás más posibilidades de llegar a tener finales tan hermosos como el nuestro".

En el mensaje no faltaron las bonitas palabras a su pareja: "Gracias al padrazo y compañero de viaje en esta gran aventura Carlos ¡Somos un equipazo! Después de ésta, lo que venga. Te zamo!"

La carrera de Georgina continúa en ascenso y no tardaremos en verla regresar con otro temazo.