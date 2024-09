¿Quién es Ilia Topuria? De dónde es, cuántos años tiene, su pareja Giorgina y sus dos hijos

Ilia Topuria batió un récord el pasado mes de febrero al convertirse en el primer español en conseguir un título como Campeón Mundial de Peso Pluma de UFC (Campeonato de lucha extrema). Con solo 27 años, el Consejo de Ministros decidió concederle la nacionalidad española tras su logro.

Sus inicios en la lucha libre

Aunque nació en Halle (Alemania) y sus padres son georgianos, su historia como luchador arrancó en Alicante. La familia se trasladó a España en 2012 cuando Ilia tenía 15 años. Aquí comenzó a practicar artes marciales mixtas en el gimnasio Climent Club y tres años después, en 2015, inició su carrera profesional.

"Mi padre nos llevó a hacer judo por primera vez cuando teníamos cuatro años y fue el que nos metió en este mundo", contó Ilia en La Resistencia al hablar del inicio de su carrera. Así, cuando la familia llegó a Alicante, Ilia y su hermano Aleksander llevaban ya tiempo entrenando —practicaban lucha grecorromana— y fue su madre quien medió para que siguiesen haciéndolo.

"Un día, por casualidad, mi madre se encontró con un chico que tenía las orejas de coliflor y le preguntó. El chico era cinturón negro de Climent Club", contó Aleksander en oAS. El chico le recomendó que fuesen al gimnasio de MMA de los hermanos argentinos Agustín y Jorge Climent. "Fuimos mi hermano y yo a Climent Club y nunca salimos", contó Alex.

Ilia Topuria a su llegada al aeropuerto de Barajas tras proclamarse campeón del mundo de la UFC | Agencia EFE

Su hermano y luchador, Aleksandre Topuria

Los dos hermanos encontraron en este gimnasio su segundo hogar y, aunque les costó convertirse en luchadores profesionales, su constancia y el apoyo de su familia les permitió cumplir su sueño.

"Ilia no llegó aquí solo, después de cada pelea necesita a su familia", contaba su madre en una entrevista en Eurosport.

El deportista, que antes de este logro trabajó en seguridad privada y como cajero en distintas tiendas, cuenta también con el apoyo de su hermano Aleksandre, su inseparable compañero de gimnasio y su superhéroe particular. "De niño nunca necesité un superhéroe porque tuve la suerte de tener al mejor a mi lado", apuntaba en Instagram con motivo del 28º cumpleaños de Aleksandre.

El mayor de los hermanos es también luchador de la UFC. Lo confirmó el propio Ilia en noviembre de 2023.

Quién es Giorgina Uzactegui, la novia de Ilia Topuria

Ilia Topuria sale con una empresaria venezolana llamada Giorgina Uzcategui Badell. "La conocí a ella en una cena y pensé qué chica más guapa. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios", contó el luchador en un reportaje que realizó junto a ella.

Giorgina le cautivó en ese primer momento aunque el flechazo no fue mutuo. "Yo no era aficionada al deporte ni nada de eso. Luego, al ver vídeos suyos en Instagram, pensaba: 'Esta es otra persona, ¿cómo es posible?'. Él es tan dulce y luego... casi mata personas'. Le dije: 'de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?'. Y él me dijo: 'Porque soy el mejor, nunca me golpean'. Y yo dije: 'Ok, perfecto'", contó la joven en el reportaje.

Pese a esas dudas iniciales, Giorgina acabó enamorándose del luchador y juntos han empezado una historia de amor.

Giorgina Uzcategui Badell, que estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y amplió su formación en la Universidad de Suffolk de Boston, es CEO de Future & Energy, una empresa comprometida en crear un mejor futuro a través de soluciones sostenibles. La fundó en abril de 2022 y, antes de convertirse en su propia jefa, Uzcategui había trabajado en varios sectores relacionados con la venta y el marketing.

Hugo y Giorgina, los dos hijos de Ilia Topuria

Ilia Topuria tiene dos hijos. El primero de ellos, Hugo, lo tuvo durante una relación anterior. "[A mis hijos] Les voy a dar todo cuando yo considere, no les va a faltar un techo ni comida, como a mí tampoco me ha faltado. Pero siempre todo dentro de unos límites. Si yo conduzco el último coche que han sacado en el mundo, ellos no lo van a conducir. Tienen que aprender a convertirse en la persona rica que puede conducir ese coche", contó en una entrevista.

El luchador defiende que los sueños hay que perseguirlos y el suyo, además del triunfo, es que sus hijos puedan ir a la universidad. Tras convertirse en campeón del mundo de peso pluma en la UFC, se lo dijo al pequeño Hugo: "Estoy espectacularmente bien, y además, mira esta joya que me han regalado. Mira Hugo, ya tenemos para pagar tu universidad".

La segunda hija de Ilia la ha tenido hace pocos meses junto a Giorgina. Llamada igual que su madre, ha llegado al mundo a finales de julio y ha supuesto una alegría para sus padres. La propia empresaria venezolana compartió en Instagram unas bonitas fotos suyas y una dedicatoria.

"El mundo te admirará por tu fe, determinación, buen corazón y serás un ejemplo y referente, caminarás con autoridad, fuerza, humildad y elegancia en tu vida y traerás orgullo y bendición a la familia. Hija, los propósitos que nacen contigo son inimaginables. Te amo y soy afortunada de tenerte. Bienvenida mi pequeña Giorgina", escribió.