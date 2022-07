Quién es Jack Donoghue, el novio de Lana del Rey con el que ha estado en la cárcel

Después de la retirada de Lana del Rey de las redes sociales por un periodo de tiempo indefinido, la hemos vuelto a ver a través de Instagram, pero no del suyo. La cantante se ha dejado ver a través de la cuenta de su novio, Jack Donoghue posando frente a una prisión californiana. ¿Quién es el hombre que le ha robado el corazón a la intérprete de Born To Die?

Músico en una banda

Jack Donoghue es un músico norteamericano de 33 años que forma parte de la banda Salem, que creó con sus amigos John Holland y Heather Marlatt. El grupo nació en el año 2006 y estuvieron separados desde 2012 hasta 2020, pero una década después de su debut lanzaron el disco Fires in Heaven.

Uno de los mayores éxitos del grupo de rock fue su EP I’m Still in the Night, lanzado en el año 2011 que recibió muy buenas críticas musicales. Salem se considera una de las bandas pioneras del género de las casas de brujas .

Expareja de Courtney Love

El músico estuvo relacionado sentimentalmente con la cantautora, guitarrista y actriz estadounidense Coutney Love, de 58 años, 25 años mayor que Donoghue. La pareja hizo su primera aparición pública en el año 2011en una gala benéfica en Nueva York después de que la artista publicase varias fotos junto a él.

Se rumorea que Jack Donoghue es bisexual, pues mantuvo una relación esporádica con John Holland, el otro integrante de la banda, según InStyle México y recientemente se ha hecho viral un vídeo a través de redes sociales de Jack besándose con otro hombre que los fans de Lana Del Rey no han tardado en comentar.

Un perfil de Instgram raro y tenebroso

Muchas de las publicaciones del integrante de Salem no tienen ni pies ni cabeza. El músico ha subido publicaciones bastante raras a su cuenta de Instagram, entre las que encontramos una foto en una cárcel californiana junto a Lana Del Rey bajo el título "visita familiar", un perro DJ, o imágenes llenas de sangre.

Estas últimas han llamado la atención de los seguidores de Lana Del Rey, que no han dudado en comentarlo a través de redes sociales señalando lo raro que les parecen ese tipo de publicaciones, pero no todo iba a ser malo. También han manifestado lo atractivo que les parece el novio de la cantante, aunque el cringe de las fotos de las pistolas y la sangre van por delante.