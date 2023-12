Quién es Lola Lolita: su edad, sus bailes con Shakira o Maluma, su hermana Sofía y su novio Isaac

Lola Lolita es una de las influencers más importantes del país. Podemos considerarla una reina de TikTok porque en esta red social acumula más de 11 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene tres millones. La revista Forbes la consideró este 2023 como una de las mejores creadoras de contenido de España.

Cómo se hizo famosa Lola Lolita

Lola Moreno Marco, conocida en redes como Lola Lolita, es una joven nacida en Alicante en 2002 (21 años). Desde joven se interesó por ser creadora de contenido y en 2015 se unió a la plataforma musical.ly bailando. En el documental Las reinas de TikTok, explicó cómo vivió sus inicios: "Tenía 14 cuando comencé a subir vídeos por mi cuenta y a publicar cada tres días. Pero la gente pensaba que era patético hacer vídeos en una aplicación que parecía infantil".

Cuando empezó a ganar fama, sus compañeros del instituto se burlaron de ella, aunque a ella le dio igual: "La gente decía que era una pringada, en el instituto. Se reían de mí por hacer videos en una app".

La fama le llegó en 2019 cuando se unió a TikTok, una de las redes sociales más usadas en la actualidad, y en marzo de ese año ganó el premio Influencer español favorito en los Kids Choice Awards. Fue el punto de inflexión en su carrera y las marcas le pedían colaboraciones.

Ser influencer sigue siendo un tema de conversación muy polémico y hay personas que todavía no lo ven claro. Para ellos, Lola mandó un mensaje en 2022 en Gen Playz: "La gente solo ve un par de TikToks de quince segundos, dos historias y creen que no doy un palo al agua, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás".

Sus bailes virales con Shakira y Maluma

Ella lo tiene claro: su carrera es cosa suya y no va a dejar que las opiniones ajenas la perturben: "Intento ser lo más natural posible. Aunque hace unos años tenía muchísimos complejos y me daba vergüenza mostrarme. Creía que a la gente no le iba a gustar. Y, curiosamente, el contenido al natural, sin planificar, siendo yo, es lo que mejor funciona y lo que más gusta a mi comunidad", dijo en Forbes.

Uno de los momentos virales más divertidos de la valenciana fue cuando un tiktoker subió un video a sus redes asegurando que la habían visto fumando, con la frase que todos hemos oído: "Pillan a Lola Lolita fumando en un bar".

Ella se lo tomó a broma: "En tres días, me he convertido en un meme. Pero no me molesta para nada, porque es mentira. No fumo, odio el tabaco. ¿Que dicen que también consumo cocaína? Claro, ¡tres veces a la semana!".

Los artistas son conscientes de la fama de Lola Lolita y hemos podido ver a varios cantantes aparecer en videos bailando con ella para promocionar sus temas, como Shakira, Maluma, Lola Índigo, Ozuna, Emilia o María Becerra, entre muchos otros.

Más allá de las redes, Lola ha conseguido desfilar en París junto a grandes modelos como Kendall Jenner.

En TikTok contó cómo había logrado conocer a la benjamina del clan Kardashian-Jenner. Su objetivo era sacarse una foto con ella y vio que no podría porque estaba rodeada de guardaespaldas, así que se metió en el baño para cambiarse de ropa y un amigo suyo le avisó que allí estaba Kendall.

''Salí del baño sujetándome las boobies así (con los brazos) porque iba desnuda y adivinad quién estaba allí', dijo. Se puso a llorar y le pidió la foto. La modelo fue muy simpática y la ayudó a ponerle el vestido y al final se sacaron la foto juntas.

Sofía Surferss, la hermana influencer de Lola Lolita

La familia de Lola está muy vinculada a las redes sociales porque su hermana pequeña (19 años), conocida como Sofía Surferss, también es una estrella de TikTok con 4,5 millones de seguidores.

Las dos han tenido unas carreras similares, ya que Lola se mudó a Madrid y a los pocos meses lo hizo Sofía. Comenzaron las dos en Musical.ly y ahora mismo son las reinas de los videos cortos. Su contenido se basa sobre todo en bailes de canciones populares.

Tienen un hermano pequeño llamado Enzo -de siete años- que se mantiene en el anonimato, aunque ellas lo han enseñado en alguna publicación. Su madre, Lola, apoya mucho la carrera de sus hijas e incluso actúa como la mánager de las chicas.

Isaac Belk, el novio de Lola Lolita

Lola Lolita no oculta su vida privada y su novio Isaac Belk -Ibelky- es un pilar fundamental. Su historia se remonta a 2021, cuando se conocieron gracias a un directo en Instagram de la alicantina junto a un amigo del influencer. Él lo estaba viendo y mandó un saludo (ella se encontraba en Valencia, ciudad en la que Isaac vivía) y dejaron en el aire quedar.

Pensaba que era por compromiso, y Lola dio el primer paso y le escribió para quedar. Se vieron, grabaron unos videos y surgió al final el amor. Actualmente, Lola e Isaac residen juntos en Madrid.

Isaac Belk estudió Derecho, aunque se dio cuenta que le llamaban más las redes sociales. Durante la cuarentena de 2020, aprovechó que mucha gente estaba en casa y miraba más el móvil para crear contenido. Pertenece a la misma agencia de influencers que Lola Lolita y comparten muchas imágenes juntos.

"Es una loca pero a buenas, y como es tan impredecible y tan graciosa, es entretenido. No te aburres nunca. No es una persona llana que siempre está 'equilibrada', entonces es como un show divertido cada día", dijo en una entrevista sobre su chica.

Lola Lolita es una auténtica estrella de las redes sociales.