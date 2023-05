¿Quién es Marta Díaz? Así es la influencer de 21 años pareja del futbolista Sergio Reguilón

Sus cifras en las redes sociales son terriblemente escandalosas. Tres millones de seguidores en Instagram, dos en Youtube y cinco en TikTok.

En total, suman cerca de 10 millones de fans, usuarios que no pierden detalle del día a día de la joven, que utiliza sus redes sociales como ventana abierta a su día a día, su intimidad y sobretodo sus mejores poses.

Nació en Sevilla pero hace años que se mudó a Madrid.

De Youtube a 5 millones de seguidores en Tiktok

Marta Díaz se abrió camino en Youtube. Esta fue la primera plataforma en la que aterrizó y lo hizo gracias a su hemano, un streamer de videojuegos con grandísimo reconocimiento. Se hace llamar AlphaSniper97 y acumula más de 4 millones de followers.

Ella no jugaba ni streameaba de manera online pero sí grababa vlogs, daba recomendaciones, hacía retos, challenges, enseñaba looks, rutinas de belleza, trucos de maquillaje, grababa sus viajes, etcétera.

Poco a poco se fue haciendo un hueco en el inmenso mundo de Internet, una burbuja que explotó con la llegada de Tiktok.

Su perfil creció de manera abismal gracias a los bailes rápidos y los resumenes diaros en los que no escondía su día a día. Ahora incluso colabora con artistas de la talla de Becky G, Ana Mena o Manuel Turizo.

No son pocos los cantantes que recurren a este tipo de creadores de contenido para conseguir viralizar su música en esta red social.

Cuatro años de amor con el futbolista Sergio Reguilón

Lleva casi cuatro años en una relación formal con el futbolista Sergio Reguilón.

Ella tiene 21 y él 26, pero esta diferencia de edad no supone ningún problema para ambos. Han grabado juntos vídeos para Youtube, como el clásico "tag del novio".

Allí contaron como surgió su primer beso. "Llevábamos mucho tiempo quedando y quería darle un beso. Eran las tres de la mañana, no parábamos de hablar y en el coche me dijo 'me voy triste a casa', así que le di un beso, en plan 'raca'", exclama Marta Díaz antes de contar qué pensó cuando le vio por primera vez.

"La primera vez que le vi dije 'qué pivón', pero no me cayó muy bien", desvela.

Al deportista le pasó algo muy parecido. "Pensé 'todo lo que tiene de guapa esta chica lo tiene de flipada'", cuenta.

Anteriormente tuvo una relación con The Grefg, uno de los streamers más importantes de España. A día de hoy guardan una gran relación a pesar de que hayan separado sus vidas.

Curiosidades de Marta Díaz