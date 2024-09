¿Quién es Marta Ribera, la actriz de 53 años que se ha unido al nuevo musical de Antonio Banderas?

The Rocky Horror Show, Grease, Cabaret, Chicago o El jovencito Frankenstein son solo algunos de los muchísimos musicales que Marta Ribera ha protagonizado.

La actriz de teatro musical cuenta con una gran experiencia a sus 53 años. Nacida en Girona en 1971, sintió el poder de la música desde muy pequeña y sabía que quería dedicarse a algo relacionado con eso.

"Tenía cuatro añitos cuando, dicen, que yo escuchaba música y me ponía a bailar", contó en una entrevista en Más Escena. "Casi no lo recuerdo. Pero desde que tengo uso de razón me veo bailando, saltando y cantando. No recuerdo muy bien cuándo se inicia", destacó.

Siendo muy pequeña, empezó a estudiar ballet clásico, ballet contemporáneo, claqué, interpretación, solfeo, música y piano en Girona y al tiempo se mudó a Barcelona a estudiar en la primera escuela que hubo allí de teatro musical, academia desde la que dio el salto profesional.

Su primer papel fue en El libro de la selva en 1994 y dos años más tarde se trasladó a Madrid, donde logró el papel de Anita en West Side Story. Desde entonces, Marta Ribera acumula una larguísima experiencia en el teatro musical como La Magia de Broadway, Hermanos de sangre, El Quijote contra el Ángel Azul o Company.

Sus trabajos con Antonio Banderas

Este último fue su primer trabajo junto a Antonio Banderas, donde el malagueño tuvo el rol de director. Ella interpretaba a Joanne y desveló en una charla con Málaga Hoy cómo le llegó esta proposición: "Ellos habían hecho un workshop para elegir el reparto y me llamó Marc Montserrat, el director de producción, porque querían verme para una prueba".

En esta misma charla manifestó lo increíble que había sido trabajar junto a él: "Yo lo admiraba muchísimo y siempre lo he puesto como ejemplo. Porque es un actor de cine que ha logrado hacer teatro musical en Broadway y para mí eso significaba un exitazo. Trabajar al lado de una persona tan preparada ha sido un lujo. Él es un cantante que te llena cada nota, todo lo que sale de su boca está lleno de alma, algo que para mí es primordial".

Tras Company, Marta y Antonio han vuelto a juntarse en Gypsy, uno de los musicales más premiados de la historia que suma seis premios Tony y cuatro premios Laurence Olivier.

Además de su carrera como actriz, también se ha dedicado a la docencia: "He estado codirigiendo y coreografiando un espectáculo con músicos en Gerona que se ha presentado en el Festival Temporada Alta, y estaba haciendo cosas de docencia".

Marta Ribera ha tenido papeles ocasionales en series de televisión como Sota el signe de Balança (1997), Un paso Adelante (2004), Mis Adorables Vecinos (2005), Fuera de Control (2006) o Zoo (2008).

La hija de Marta Ribera

Muy discreta con su vida privada, la actriz catalana ha optado por mantener un perfil bajo en lo relativo a sus intimidades. No se conoce quién es -si tiene- su pareja, sin embargo, a través de su Instagram sí que podemos ver que es madre de una niña llamada Valentina.

La pequeña, de 15 años, la tuvo con el actor Víctor Díaz, y suele sacarla en algunas de sus publicaciones.