Quién es Unax Ugalde: su edad, su mujer Neus, sus dos hijos y una surrealista anécdota con Julianne Moore

"Actor y padre a tiempo completo". Así se define Unax Ugalde en su cuenta de Instagram, una frase que aúna sus dos grandes facetas, la personal y la profesional.

Con más de 25 años de trayectoria, Unax Ugalde despunta en una profesión que le ha dado muchas alegrías. Sin embargo, de pequeño lo que quería era ser biólogo marino, un sueño frustrado que intentó compensar de adulto siendo un forofo del submarinismo.

Arrancó su trayectoria en la radio de su Vitorial natal, en 1988, donde tenía una participación en un programa infantil. No le pagaban, pero salía una hora antes del colegio. De hecho, esa fue su motivación. "Llegamos al cole y alguien dijo 'quien quiere hacer radio' y nadie levantó la mano hasta que dijeron que salíamos a las 5 en vez de a las 6", le contó a Eva Soriano a su paso por Cuerpos especiales para promocionar Entre Tierras, una de sus últimas ficciones en Atresmedia junto a La Valla. Tenía entre 11 y 15 años, y junto a las clases de inglés a las que le apuntaron sus padres, la radio se convirtió en el pilar que más tarde le llevaría a trabajar en Hollywood.

Una escena de sexo, un canuto y Julianne Moore

Unax Ugalde tiene 46 años y ha pasado de empezar en una telenovela de la ETB a trabajar con muchos actores de gran nivel. Además de actuar a las órdenes de Miloš Forman como el hermano de Natalie Portman en Los fantasmas de Goya, Ugalde ha coincidido dos veces con Julianne Moore en el set. Una fue en la serie Mary & George, donde interpretaba al Conde de Gondomar, y otra en la película Savage Grace, donde compartió con ella una escena a medio camino entre tórrida y vergonzosa.

"Yo me acostaba con su hijo y ella entraba de repente en la habitación. Yo estaba fumando un canuto y la escena era que ella se acercaba y me cogía el canuto. Luego yo se lo quitaba y cuando lo iba a coger lo tragaba dentro de la boca y lo tenía que volver a sacar, el típico truco. El día entes en el ensayo, tenía miedo de darle un canuto babado. A la tercera que se lo di, le dije 'oye disculpa si está babado' y ella me dijo 'me encanta'", relató en el morning de Europa FM.

Además de estos grandes trabajos, Unax Ugalde ha pasado por series tan conocidas como Amar es Para Siempre, Servir y Proteger, Cuéntame como pasó o Compañeros. Además, el actor ha estado nominado a un Goya en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en el largometraje Héctor, de 2004.

Su vida familiar al lado de su mujer Neus Cela y sus dos hijos

Después de un largo noviazgo con la actriz Ingrid Rubio, Unax Ugalde ha encontrado la estabilidad familiar al lado de su mujer Neus Cela, con la que comparte dos hijos. Odei tiene seis años y Marc cuatro.

Se casaron en 2018 y el intérprete Asier Exteandía fue su maestro de ceremonias.

Al margen de la interpretación, Unax y Neus han emprendido como hosteleros. Justo antes de la pandemia abrieron el ahora conocido Club Malasaña, un local de copas muy frecuentado por personajes del mundo de la música, el cine y la televisión.