Unax Ugalde recuerda sus inicios en la radio y una tórrida anécdota de rodaje con Julian Moore

Unax Ugalde acaba de estrenar Entre Tierras, una serie sobre el matrimonio por poderes entre María (interpretado por Megan Montaner) y Manuel Cervantes que guarda muchos secretos detrás, como que el marido inicial no es el real. María realmente se casa con Ramón, sobrino de Manuel, un personaje "atormentado" que ha perdido a su mujer en extrañas circunstancias.

La serie, cuyo primer capítulo ya está disponible Atresplayer, está ambientada en la España rural de los años 60. Para sumergirlos en esa atmósfera, el director ponía la música de la época en el rodaje. "En el primer capítulo suena Un rayo de sol, por ejemplo, y también aprendimos a bailar como en la época", cuenta Ugalde.

Cada domingo habrá un nuevo episodio de Entre Tierras en la plataforma de Atresmedia. "Yo soy de maratones, me da ansiedad esperar semana tras semana, pero este estreno le da cierta magia", apunta Ugalde.

El de Vitoria ha recordado sus inicios en la radio en 1988, así que este medio no le es muy ajeno. "En Radio Vitoria hacía un programa infantil, estuve 18 años en la radio, los niños ahí leíamos guion", rememora. "Llegamos al cole y alguien dijo 'quien quiere hacer radio' y nadie levantó la mano hasta que dijeron que salíamos a las 5 en vez de a las 6", explica. Eso sí, al contrario de lo que pensaba Eva Soriano, no les pagaban.

Unax Ugalde ha trabajado con Julian Moore en Mary & George, "una serie de época maravillosa" de ocho capítulos que rodó en Londres. "He rodado dos capítulos allí, aunque yo ya la conocía de una película de hace un montón de años, Savage Crage, ella es estupenda, para enamorarse", asegura antes de recordar la escena que rodó con ella y no se le olvidará jamás.

"Yo me acostaba con su hijo y ella entraba de repente en la habitación. Yo estaba fumando un canuto y la escena era que ella se acercaba y me cogía el canuto. Luego yo se lo quitaba y cuando lo iba a coger lo tragaba dentro de la boca y lo tenía que volver a sacar, el típico truco. El día entes en el ensayo tenía miedo de darle un canuto babado. A la tercera que se lo di le dije 'oye disculpa si está babado' y ella me dijo 'me encanta'", relata.

Una anécdota que ha dejado a Eva Soriano e Iggy Rubín sin habla.