Rainn Wilson, Dwight en The Office, narra una infancia "de abusos" en un "hogar sin amor"

El actor ha rememorado una infancia llena de conflictos, traumas y engaños en una sincera entrevista en el podcast de Steven Barlett. Wilson, de 57 años, protagonizó uno de los personajes principales de una de las comedias más populares de los últimos años, The Oficce.

Rainn Wilson pasará a la historia de la comedia gracias a su papel de Dwight Schrute en la serie The Office, un éxito masivo que tuvo nueve temporadas y se emitió desde 2005 hasta 2013.

Gracias a las plataformas de streaming, las tramas se han convertido en memes y muchos gags siguen vivos gracias a los nostálgicos que la revisitan y los nuevos espectadores que la descubren ahora. Así, el rostro de Wilson se ha convertido en uno de los más reconocidos de la televisión de los últimos años.

En una reciente entrevista en el podcast The Diary of A CEO, de Steven Bartlett, el actor, de 57 años, ha desvelado que creció en un "hogar sin amor", una infancia que le dejó secuelas y le sumió en una depresión mientras rodaba la mítica comedia.

Ha estado sumergido en una intensa terapia para superar sus trastornos durante los últimos 22 años. "Experimenté mucho dolor en mi vida y mucho sufrimiento con ansiedad, depresión y adicción. Puedo atribuirlo directamente a muchos desequilibrios y traumas graves que sufrí cuando era niño", contaba el intérprete.

Abandonado por su madre y educado en una comunidad religiosa

Wilson explicaba que había sido muy importante "excavar y ahondar en el dolor que sufrimos y las mentiras que nos dijeron. Contó que su madre le abandonó antes de que él cumpliese dos años, dejándole a cargo de un padre con el que vivió muchas carencias.

Después de una mudanza a "las junglas de Nicargua" cuando tenía tres años, Rainn y su padre se instalaron en Washington, justo a tiempo para que comenzase el colegio.

Se crió en una "comunidad de fe" llamada Bahái, un grupo religioso que creía en la igualdad de la humanidad y las bendiciones a través de un único Dios. Esto le dejó "traumas religiosos" con los que tuvo que lidiar en su edad adulta.

Rainn Wilson en mayo de 2023

Su padre se volvió a casar, pero tampoco así encontró estabilidad. Asegura que creció en un "hogar sin amor" donde encontro "muchos tipos diferentes de abuso".

Vivió aislado y alejado de sus emociones durante la adolescencia, ya que ni su padre ni su madrastra le enseñaron a lidiar con sus propios sentimientos. Aseguraba que propio padre tampoco se crió en un hogar estable, por lo que no tenía referencias para una buena crianza.

Luz de gas constante y "momentos de ira"

Wilson recuerda haber sido criado en medio de una constante "luz de gas" -un abuso psicológico que hace a alguien dudar de su propia realidad- y que vivió muchos "momentos de ira" durante las discusiones de sus padres.

Asegura que se decantó por la interpretación porque era un mundo en el que se sentía "aceptado" y valorado por su talento natural. Además, la comedia le ayudaba a alejarse de la perspectiva dolorosa de su entorno. "Lo curioso es que estoy agradecido por ello, porque si hubiera tenido una infancia feliz y equilibrada, no sé cuál habría sido mi carrera", confesaba.

"Estas confluencias de dolor, dificultad, abuso y negligencia me causaron mucho sufrimiento más adelante, pero al mismo tiempo me impulsaron y generaron la mejor versión de mí mismo... Me hicieron divertido", concluía.

Fueron muchos años de lucha contra la "adicción, depresión y ansiedad" para conseguir sanar su interior.