Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, habla de la situación del cantante: "Está cansado"

"Estoy triste y cansado". Estas palabras de Alejandro Sanz alertaban hace unos días a sus seguidores. El artista, que está a punto de iniciar una gira por todo el país para los meses de verano, reconocía que su salud mental estaba resentida.

No solo sus seguidores se volcaron en darle su apoyo. También multitud de rostros conocidos compartieron con él innumerables muestras de cariño, un calor que llegó al artista y le impulsó para intentar superar este bache. Días después de su alarmante mensaje, volvía a las redes para agradecer cada palabra de aliento y asegurar que no iba a cancelar sus conciertos programados.

"He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", escribió.

Un mensaje optimista que hizo que sus incondicionales respirasen aliviados. Están convencidos de que el cantante de Corazón Partío superará este bajón emocional, igual que lo está su ex mujer, Raquel Perera. Vivieron juntos siete años de amor y además de sus hijos Dylan y Alma, comparten un gran cariño el uno por el otro.

Aprovechando su visita a Espejo Público para promocionar su libro Para que no te olvides, la empresaria quiso dar su opinión sobre el detonante que habría causado este malestar en Sanz.

"Está cansado, lleva muchos meses dándolo todo y cuando descansas te baja todo eso", dijo ante la curiosidad y preocupación de Susana Griso. Perera achaca esta saturación al exceso de trabajo.

"Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido. Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito, cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso", decía, refiriéndose al paso del cantante por varios países de Latinoamérica.

Raquel Perera ha alabado la valentía de su exmarido por compartir su sentimiento de fragilidad, una emoción humana con la que además anima y arropa a los que puedan estar atravesando una situación similar.

"Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural. Creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión porque no es lo mismo", terminó.

Hace tres años que Raquel Perera y Sanz comunicaron su divorcio, pero durante siete años compartieron un amor del que nacieron sus dos hijos, Dylan y Alma.