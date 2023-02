Rebel Wilson asegura que su contrato en 'Dando la nota' le prohibía adelgazar

Rebel Wilson era Amy 'La Gorda' en Dando la Nota, la película de 2012 que contaba la historia de un grupo de universitarias que no tenían nada en común salvo lo bien que sonaban cuando se ponían a cantar en coro.

Amy era, de esas chicas, 'la gorda'. La comedia arrasó en cines y dio lugar a una trilogía: Dando la nota 2 se estrenó e 2015 y la última en 2017. Fue el papel que le dio a Rebel Wilson la fama internacional pero que también la encasilló para interpretar un tipo de personajes muy concretos.

Así lo acaba de contar la intérprete en el podcast Call Her Daddy, donde ha desvelado que Universal Pictures creó un contrato especial para ella en el que se le prohibía perder peso para mantener el físico del personaje mientras la saga continuase con su rodaje.

"No podía perder mucho peso porque así estaba estipulado en el contrato de las películas. Creo que no podía perder más de 5 kilos ni ganar más de 5. Tenía que mantenerme mi peso. Estaba en el contrato", explica la intérprete, que tuvo que esperar a que finalizase la trilogía para acudir a un profesional para que le asesorase en términos nutricionales.

Fue en el año 2020 cuando Rebel Wilson se propuso adoptar un estilo de vida diferente. "Esperé a que Dando la Nota hubiese terminado", cuenta sobre esa voluntad que llevó a la actriz a perder más de 35 kilos de peso gracias al ejercicio físico y la alimentación saludable. Su imagen, mucho más delgada, sorprendió al público tras el estreno en 2022 de la película Vuelta al Insti.

Lamenta haber tenido que esperar a cumplir los 40 -ahora tiene 42- para poder controlar las preocupaciones que la asediaban sobre su estado físico. Que Hollywood le exigiese mantener una figura en concreto solo provocó que la encasillasen en ese rol y prolongó su malestar a pesar de que reconoce que le divierten mucho ese tipo de papeles.

"Pero llevaba un tiempo pensando que me gustaría estar más sana. Y me estereotiparon interpretando a esa amiga gorda y graciosa, lo cual es muy duro porque me encantan esos papeles. Me encantan esos personajes. Pero luego quise hacer otras cosas, pero vi que al ser la chica más grande estaba encasillada", relata.

Todo dio un giro de 180º cuando acudió a una clínica de fertilidad y se propuso cambiar de estilo de vida y comenzar un estricto régimen. Se convirtió en madre de una niña el pasado mes de noviembre a través de un vientre de alquiler.