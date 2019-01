Las redes sugieren que Madonna se ha puesto implantes en el trasero y la cantante responde

La cantante apareció por sorpresa el pasado 31 de diciembre en el bar Stornewall Inn de Nueva York, el local donde en junio de 1969 se produjo una redada policial contra la comunicad gay, que se manifestaba en los alrededores para reclamar sus derechos. "Estoy aquí en el lugar donde comenzó el Orgullo, el legendario Stonewall Inn, en el nacimiento de un nuevo año. Nos reunimos esta noche para celebrar los 50 años de revolución", decía en el micrófono, acompañada de su hijo David Blanda, de 13 años.

La cantante se subió al escenario para cantar 'Like a prayer' y 'Can't Help Falling in Love', de Elvis Presey, con su hijo a la guitarra. "Quiero decir que nunca he actuado en un escenario tan pequeño", confesaba.

Sin embargo, a pesar de que su presencia en el lugar y su papel como embajadora por el 50 aniversario del suceso es especialmente relevante, lo que más ha llamado la atención de los internautas es su aspecto físico. Concretamente, su trasero, que cada vez se parece más al de Kim Kardashian.

Los comentarios sobre si se había sometido a cirugía plástica para aumentar el tamaño de sus glúteos no tardaron en aparecer. Además, algunos usuario se aventuraban a asegurar que Madonna buscaba la aprobación de la gente. Y ella no tardó en reaccionar.

La cantante publicó en su Instagram una imagen suya mirando a cámara de manera muy seductora y, junto a la foto, escribió: "¡Desesperadamente buscando la aprobación de nadie ................... y con derecho a agencia libre sobre mi cuerpo como todos los demás! ¡Gracias 2019! ¡Va a ser un año increíble!", una respuesta más que contundente para los que la cuestionaban. Si Madonna se quiere operar, que se opere. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo.