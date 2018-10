El regalazo que le ha hecho Sia a la bailarina Maddie Ziegler por su 16 cumpleaños

Maddie Ziegler es la joven bailarina que se dio a conocer por ser el alter ego de Sia en la mayoría de sus videoclips. La cantante, que nunca muestra su rostro en público, guarda una estrecha relación con ella y por eso ha querido darle un gran obsequio por su cumpleaños.

La joven Maddie cumplía hace unos días 16 años y la cantante no quiso perderse una fecha tan especial. Así, nos hemos enterado a través de Instagram que Sia le ha regalado a la joven un coche de lujo: un Audi Q3 de color blanco valorado alrededor de 30.000 euros.

"Dulces dieciséis. No me puedo creer que este coche sea verdaderamente mío", escribía Maddie Ziegler en su publicación de Instagram, que contiene varias fotografías. En una de ellas se puede ver a la joven Maddie abrazada a Sia sobre el capó del coche. Sia también hizo lo mismo en su cuenta.

Ziegler, que protagoniza los vídeos musicales de 'Chandelier', 'The Greatest', 'Cheap Thrills', 'Rainbow', 'Thunderclouds', 'Elastic Heart', 'Big Girls Cry' y 'Eye of the Needle', ya se mueve como pez en el agua entre el star system de Hollywood. De hecho, Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things', presume de ser una de sus mejores amigas.