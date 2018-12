La reina Rania de Jordania apuesta por un vestido de ZARA que puede ser tuyo por menos de 40€

No acostumbra a lucir prendas low cost, pero esta vez Rania de Jordania ha impactado a todos luciendo un vestido de Zara para uno de sus actos oficiales, concretamente su visita a la 'Queen Rania Teacher Academy'.

La reina Rania de Jordania lleva mucho tiempo siendo un referente de estilo, pero no acostumbra a lucir prendas low cost. Así, siempre nos quedaba la opción de estudiarnos a pies juntillas sus looks de etiqueta para luego intentar copiarlos. Sin embargo, esta vez no necesitaremos buscar esa réplica más económica, porque es una prenda al alcance de cualquier bolsillo.

Se trata de un vestido estilo túnica de color azul marino de Zara, la marca estrella del imperio Inditex. Su precio es de 39,90 euros. Rania de Jordania lo eligió para una de sus visitas oficiales y la verdad es que le sienta fenomenal. El cinturón que lleva en la cintura estiliza su figura. Eso sí, lo combinó con unos zapatos de salón de ante de Gianvito Rossi (572 euros).