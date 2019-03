Revive el increíble homenaje a Daddy Yankee con J Balvin, Ozuna, Yandel, Zion & Lennox y De La Ghetto

Al acabar el impresionante show, los artistas de Reggaeton le dedicaron unas bonitas palabras a Daddy Yankee y elogiaron su trayectoria.

Con 9 minutos de espectáculo, Daddy Yankee llenó la sala de vida entonando sus mejores éxitos en su presentación. Junto a otros artistas como Ozuna, Yandel y J Balvin, el artista denominado 'Big Boss' cantó clásicos como 'La Gasolina', 'Lo que pasó pasó' y 'Qué tengo que hacer' entre otros.

''El mundo te agradece, porque sin Daddy Yankee no habría reggaeton en el mundo de la misma manera que ha sido'', empezaba J Balvin, ''yo sabia que tenia un plan y era dejarme inspirar por lo que has hecho, por tu legado, no existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee. Ni ninguno de nosotros'', expresó emocionado el colombiano.

''Nuestro género ha crecido porque es unión, hay hermandad, esto es lo que representa el reggaetón'', dijo Daddy Yankee tras recibir el premio por su impresionante trayectoria.