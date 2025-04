Revuelo en las redes por las teorías de los cantantes María Isabel y Jorge González tras el apagón

Este 28 de abril se vivió en la Península Ibérica un hecho que ha marcado un antes y después: un apagón eléctrico que tuvo a gran parte de España y Portugal sin suministro durante más de 8 horas.

Muchos famosos han compartido en redes sociales cómo vivieron esta jornada sin electricidad, y la mayoría de ellos han mostrado cómo sobrellevaron este bache con música, humor, ayuda y mucha paciencia.

Sin embargo, entre los testimonios también ha habido espacio para otros enfocando la falta de suministro eléctrico desde otro punto de vista, y sus testimonios han sido controvertidos para numerosos usuarios de redes sociales.

Es el caso de la artista María Isabel, quien ganó Eurovisión Junior en 2004. La cantante compartió en redes sociales que sabía que esto iba a ocurrir: "Hace un mes y medió compré un kit de supervivencia 72 horas: radio, comida, camping gas, baterías móviles...Veía vídeos que decían que en abril habría un apagón...".

La artista expresó que durante días no podía dormir por la noche por esta razón, pero nadie la creía. Sin embargo, el apagón le "cogió prevenida".

María Isabel apuntaba entonces a que el fallo eléctrico es resultado de "un plan" y que continúa estando intranquila: "En resumen... Saben más de lo que cuentan. Estas noticias que yo veía venían del extranjero, pero aquí en España nunca dijeron nada... Nos ocultan toda la información".

Por su parte, Jorge González también ha compartido un discurso similar por redes sociales, que ha hecho saltar las alarmas. "Hace unas semanas nos pedían estar prevenidos con un kit de supervivencia (radio a pilas, dinero en efectivo, linterna...) ¡Qué casualidad! Saben más de lo que callan", defendió en stories de Instagram.

Los comentarios por estas afirmaciones no tardaron en llegar. "Qué irresponsabilidad...", aseguraba @Jonipod en X. "Madre mía, se va unas horas la luz y se creen que llega el fin del mundo y como no siempre con las conspiraciones paranoicas, nunca fallan", expresó @srtapumuky94.

La explicación de María Isabel

Dado el volumen de reacciones por sus declaraciones, la cantante María Isabel se ha disculpado si no se ha entendido su mensaje, y lo ha hecho a través de un comunicado: "Como a persona con ansiedad no me hace ningún bien ver vídeos que todos hemos visto, pero que a mí por tener ansiedad lo sufro todo mucho más...".

De esta forma, la artista ha defendido que ella Oslo ha explicado cómo ha "vivido el proceso antes del apagón y después del apagón" y ha expresado que siente que "se ha sacado de contexto el mensaje".