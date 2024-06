Ricky Merino denuncia que ha sufrido una agresión hómofoba

El cantante, actor y presentador español Ricky Merino ha denunciado en redes sociales que acaba de sufrir una agresión verbal homófoba al grito de maricón. "Estoy ahora mismo que se me sale el corazón de la boca" , ha escrito.

Ricky Merino es un cantante, actor y presentador español que se dio a conocer hace siete años por su participación en Operación Triunfo 2017y que nunca ha escondido su orientación sexual.

El artista ha actuado en el musical Grease, ha sido colaborador de Zapeando y ha participado en dos ocasiones en Tu cara me suena como invitado, entre otras muchas cosas.

Este domingo por la tarde, Merino ha compartido una publicación en su perfil de X donde explica que acaba de sufrir una agresión verbal homófoba; apenas dos días después de celebrarse el Día del Orgullo LGTBIQ+.

"A mi chico y a mí nos acaban de gritar 'maricón, que se os ha caído la pluma' ahora mismo aquí, en mi barrio de Madrid. Hacía tiempo que no me gritaban "maricón" por la calle con esa rabia, con ese asco", ha relatado.

Y añade: "Quería volver a encararme a ellos, pero él y una amiga me han dicho que no. Estoy ahora mismo que se me sale el corazón de la boca de la rabia e impotencia".